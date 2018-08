Diego vs. Lionel Messi: "Maradona hay uno solo"

Fotos ÍDOLO. Maradona no escatimó críticas, sobre todo a la AFA por la decepcionante actuación en Rusia.

Diego Armando Maradona es un generador de títulos y esta vez no fue la excepción. El ex capitán y entrenador de la selección argentina fue tajante cuando avisó que "Maradona hay uno solo", en referencia a las constantes comparaciones que recibe con su compatriota del Barcelona de España, Lionel Messi.

"Yo soy distinto de todos. Yo no me comparo con nadie. Me quieren hacer siempre decir algo de ‘Lio’, pero no voy a decir nada porque conmigo se comportó siempre diez puntos. Pero Maradona hay uno solo, y que se dejen de hinchar las pelotas", sentenció el campeón del mundo en México 1986, en una entrevista publicada por el diario Olé.

De todos modos, lejos de criticar al capitán del seleccionado en Rusia 2018, el nacido en Villa Fiorito volvió a respaldarlo como hizo siempre y apoyó su decisión de tomarse un tiempo fuera del combinado albiceleste. "Yo le daría aire, respiro. Le diría ‘jugá en Europa, no viajes más, que no te usen más’. No tendría que ir a un amistoso solo porque la selección gana más con él, eso lo hacía conmigo (Julio) Grondona también, ojo, pero nosotros en aquella época teníamos menos plata que el Chavo", señaló. Respecto del fracaso en la última Copa del Mundo, repartió la mayor parte de las culpas en la AFA. "Venimos de cuatro años de lo peor y vamos otra vez a lo malo, tomamos decisiones malas. Si vos ajustás el cinturón en tu casa y no comés pan, después no podés armar una fiesta de 15 con una torta espectacular para tu hija, no tiene sentido. Te dicen que no hay plata en la AFA y le hacen un contrato de 20 millones de dólares a Sampaoli.

No merece análisis.