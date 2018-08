Bernardi y un duelo especial con Gallardo

Fotos DT Bernardi siente que el partido de hoy no será un desafío mayor por la amistad que lo une con el entrenador de River Plate.

Lucas Bernardi y Marcelo Gallardo jugaron juntos en el Mónaco y mantuvieron la relación. Hoy, se verán las caras en el choque entre Belgrano y River en el Monumental.

En sus tiempos de volantes de buen pie, coincidieron en el Mónaco un par de temporadas, como compañeros entre el 2001 y el 2003. Ahora, Lucas Bernardi volverá a encontrarse con Marcelo Gallardo este sábado, cuando visite con Belgrano a River.

"No lo siento como un desafío mayor porque esté Marcelo. Es lo mismo, siempre es un compromiso exigente", se apresuró a decir el DT Celeste, aunque no dudó en ubicar al Muñeco entre los mejores.

"Nos conocemos en otros aspectos, en el de la vida de verdad y no tanto en el fútbol, que no es la vida real. Entonces no creo que pueda sacar ventaja a partir de lo que lo conozco", observó.

"Además, ambos estamos del lado de afuera, al inicio del partido ya no tenemos el contro y los que pueden sacar ventaja son los de adentro", añadió Bernardi.