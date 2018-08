Fotos River quiere festejar por primera vez en Núñez

18/08/2018 -

River vuelve a la acción. Será hoy a las 20 en el estadio Monumental de Núñez y con la premisa de lograr su primera victoria en la Superliga. Su rival será Belgrano de Córdoba, un equipo que viene de empatar ante San Martín de San Juan, sin abrir el marcador.

Para los de Gallardo, el partido de esta noche representa además la posibilidad de mejorar su juego. Ante el Globito, River no gravitó demasiado desde mitad de cancha hacia adelante por lo que el "Muñeco" trabajó durante la semana en este aspecto para intentar cambiar la historia ante los cordobeses. "El partido fue horrible. Si hay que jugar feo, hay que jugar feo, porque nosotros no nos podemos resignar a lo que propone el rival. No tengo ni enojo, ni lamento; sólo hago un análisis del partido", dijo ante la prensa el Muñeco cuando analizó la tarea de su equipo ante Huracán.

Pero la semana también se le presentó complicada para Gallardo porque su equipo tendrá hoy tres bajas sensibles y todas a causa de lesiones. Sin Gonzalo Montiel, Camilo Mayada e Ignacio Sccoco, el entrenador del Millo tuvo que recurrir al banco de suplentes para cubrir esas ausencias.

Es así que por Montiel, el que tendrá la chance de reaparecer luego de una prolongada inactividad es Jorge Moreira. El defensor paraguayo viene de recuperarse de una lesión que lo dejó casi seis meses sin jugar por lo que hoy será un partido más que especial para él. Mayada iba a ser el reemplazante natural de Montiel, pero como se lesionó, tampoco estará presente hoy.

La cuota de mayor preocupación la puso el delantero y goleador Ignacio Sccoco que sufrió un pequeño desgarro y ahora todas las expectativas están puestas en saber si estará en condiciones de reaparecer en el partido revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Racing. Sin confirmación Por el lado del Pirata, el entrenador Lucas Bernardi no confirmó la formación titular por lo que decidió mantener el misterio en este sentido.

Lo que si es casi un hecho que entre los elegidos por Bernardi para salir al campo de juego del Monumental desde el comienzo estará el santiagueño y ex Central Córdoba, Leonardo Sequeira. "Si tenemos que defender para contragolpear se hará, si debemos tener la pelota habrá que terminar la acción de juego e impedir el contragolpe, porque ellos son muy fuertes en ese aspecto. Además, si buscamos asociar jugadas, lo debemos hacer en el campo de ellos, porque en el nuestro no sirve", afirmó Bernardi en la previa..