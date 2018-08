La comuna destacó que más bandeños recibieron ayuda para afrontar problemas de salud y de vivienda

Fotos AYUDA. Varias familias agradecieron el apoyo de la comuna bandeña a través del intendente Mirolo, que les permitirá solventar diversos gastos.

A través del Programa de Asistencia Directa al Vecino, la Municipalidad de La Banda realizó la entrega de varias ayudas económicas para que vecinos puedan afrontar problemas de salud y de vivienda.

Uno de los beneficiarios es Orlando Álvarez, entrenador de vóley, quien padece cáncer y necesita dinero para los gastos de operación y del tratamiento.

Por otra parte, Clara del Valle Bustamante del barrio 17 de Octubre, que sufre cáncer de útero, el dinero le servirá para sobrellevar los costos de operación y de la quimioterapia.

El intendente de La Banda, Pablo Mirolo, fue quien realizó la entrega a estos vecinos, al igual que a Dominga Brandán de 50 años, del barrio Agua y Energía, que necesita solventar los gastos de una deuda de impuestos básicos, ya que su situación económica es muy difícil.

Según relató, su marido sufrió un accidente cardiovascular (ACV), por lo que actualmente viven junto a una de sus seis hijos, que los ayuda en los cuidados necesarios.

Sobre esto, Brandán expresó: "Quiero destacar el enorme corazón que tiene el intendente ya que siempre que me he acercado a pedir su ayuda no ha dudado, eso es impagable y estoy inmensamente agradecida".

Por último, otra ayuda se brindó con la entrega de un tubo de gas para la cocina de la Escuela Especial "Dra. Thelma Reca" del Bº Los Álamos, donde asisten más de 200 alumnos.