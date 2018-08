Fotos Prisión preventiva para el hombre que intentó asesinar a su exesposa de cinco puñaladas

18/08/2018 -

La jueza de Género, Norma Morán, dictó la prisión preventiva del ex marido de Marta Romina Taiguán, quien además de intentar asesinar a la joven madre, también habría planificado matar al nuevo novio de la víctima. Así lo resumió ayer la fiscal, Andrea Juárez, al recrear la odisea de la mujer, con residencia en el Bº Mailín, Campo Gallo. La propia damnificada declaró ante la fiscal, el jueves a ultima hora. En 1ª persona El 13 de julio, Marta fue a la casa de una vecina y retiró bolsas con alimentos. En la vivienda quedó "Tutena", su ex esposo (empleado municipal) y con quien llevaba hasta ahí un post matrimonio en paz. El hombre cuidaba a los tres hijos, mientras Marta trabajaba como empleada doméstica. Como ella olvidó su celular, el sujeto revisó los mensajes y encontró uno del nuevo novio de Marta. Rápido, "Tutena" escribió en el whatsapp y se lo envió al hombre. "Hdp, has destruido una familia. Ya vas a ver lo que te va a pasar. Cuando te agarre, te voy a c.. matando", afirmó Juárez. Desconcierto Minutos después, volvió Marta y no halló ni a "Tutena", ni a su celular. De nada sirvió que ella fuese a la casa del ex y pidiera que se lo devolviese. Tampoco tuvo éxito en la policía, al reclamar que terciaran ante Giménez. Ya de retorno a su casa, Marta recibió la visita de "Tutena". Se las ingenió para conducirla a una habitación y desatar su ira. "Si no sos mía, no vas a estar con él", amenazó, pese a que la relación se había terminado hacía tiempo. Acto seguido, "Tutena" extrajo un cuchillo que llevaba oculto entre sus ropas. A puñaló cinco veces a Marta y se escapó. La víctima salió a la calle pidiendo ayuda, ante el estupor de sus hijos y de su padre. Reacción Para los investigadores y Juárez, "Tutena" había resuelto asesinar a las dos personas. Sin embargo, es posible que al contemplar sangrante a Marta, reaccionó, ya que pudo ser peor. Fue a su casa y entregó a las hermanas los dos celulares. "La he lastimado a la mujer que más amo. Me voy a entregar a la policía", anunció. Para entonces, ya había dejado agonizante a Marta, quien no murió de milagro.