Todo apunta a que Sol Pérez está saliendo con un jugador de River

Fotos Sol Pérez asegura que es muy pronto para "blanquear".

18/08/2018 -

La "exchica del clima", Sol Pérez finalmente admitió que está saliendo con un jugador de fútbol, del que solo se atrevió a dar algunas pistas, porque, según contó, la relación lleva muy poco tiempo y ella no se considera aún su novia.

En el programa que conduce Marcelo Polino, "Los especialistas del show", en el que Sol se desempeña como panelista dejó en claro que el joven con el que se está frecuentando es "jugador de la primera división de fútbol, es argentino, luce una camiseta que tiene color rojo, y juega en el país".

Sin embargo, no quiso dar su nombre. "No quiero blanquear. Estoy saliendo con alguien, pero hace muy poquito. Estoy muy bien. Pero no me quiero casar, ni ser la novia, ni nada", se limitó a decir la también participante del Bailando 2018. Aunque eso no frenó las preguntas de sus compañeros, ante las cuales aclaró que no lo sigue en Instagram, y que no contestará si es titular o suplente, aunque su compañera Silvina Escudero aseguró que ella no sale con "suplentes".

Por su parte, Polino le deseó que no le suceda como con su otro amor (Lisandro Magallán), quien mientras ella se cuidaba de hablar de la relación, él contaba todo en el vestuario.