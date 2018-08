Stornelli sobre los arrepentidos: "Ninguno se salvó, seguirán procesados"

Fotos Fiscal federal Carlos Stornelli.

Hoy 18:47 -

En las últimas horas el fiscal federal Carlos Stornelli habló sobre el aporte de los arrepentidos a la causa que investiga el pago de coimas durante el kirchnerismo y justificó el acuerdo firmado con José López para tomarlo como “imputado colaborador”.

“Celebramos un acuerdo con López después de cinco o seis horas de declaración. Fue un acuerdo muy sustancioso y de gran utilidad para la causa”, aseguró el funcionario durante una entrevista en AM 990.

Para Stornelli, los testimonios de Carlos Wagner, Juan Chediak, Ernesto Clarens y José López "son muy importantes, fundamentales".

Y cerró: “Ninguno de salvó del proceso, siguen imputados, seguirán procesados, algunos han sido excarcelados y otros no. Son todos mecanismos que prevé la ley, no busquemos misterios donde no lo hay. La excarcelación es un beneficio de libertad anticipada que no tiene que ver con una eventual condena o no”.