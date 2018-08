María Fernanda Callejón confesó que fue víctima de abuso

Hoy 20:19 -

En una reciente entrevista la actriz María Fernanda Callejón confesó que había sido víctima de un abuso a manos de un familiar lejano. "No me da vergüenza contarlo, pero me angustia haberlo guardado tanto", manifestó.

“Tuve una situación de abuso cuando era muy pequeña, con un tío. Mi mamá me tuvo que dejar un par de tardes sola, en mi casa, y mi papá trabajaba en el taller”, narró la vedette.

La exitosa actriz narró: “Vino un tío segundo, lejano, de mi papá, a hacer no sé qué cosa en el taller… No le conté nunca a nadie de esto… Muy fuerte. Abuso de mí. Sin penetración, sin violación, nada de eso”.

“Lo estoy contando por primera vez en mi vida. Sí se lo pude contar a mi esposo”, cerró Callejón ante Catalina Dlugi.