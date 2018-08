CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Agosto de 2018

19/08/2018 -

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

09.00 LA MÚSICA DE TODOS LOS

TIEMPOS CON MARCELO ARCE

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 FINDE EN NICK

19.00 CINE. LOS PINGUINOS DE

PAPÁ

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. LOS PINGUINOS DE

PAPÁ (CONTINÚA)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 POR EL MUNDO

00.00 CHICAS DE VIAJE

00.45 COMEDY CENTRAL STAND

UP

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

TV PÚBLICA

17.30 UN TERCIO

18.00 URBANAMENTE

21.00 OJOS DE VIDEOTAPE

CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

10.00 CINE DE LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 PPT

CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 EL PODIO

17.30 SABADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL

BORGES VS. HURACÁN ®

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL

ARGENTINA VS. GUEMES





CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACION Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD





PELÍCULAS

CINEMAX

02.12 JUEGOS SEXUALES 3

03.50 KEANU

05.42 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN

05.48 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

06.10 THE DUFF

08.06 SOY EL NÚMERO CUATRO

10.15 CHIHUAHUA EL FANTASMA

11.55 ENREDADOS

13.46 SCOOBY DOO 2. MONSTRUOS SUELTOS

15.31 THE DUFF

17.24 LA MOMIA

19.51 SOY EL NÚMERO CUATRO

22.00 PARKER

TNT

03.22 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA

04.51 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.27 EL CADÁVER DE LA NOVIA

07.56 MATILDA

09.48 EL APRENDIZ DE BRUJO

11.50 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

13.37 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

16.01 FURIA DE TITANES

17.55 SON COMO NIÑOS 2

19.47 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

23.56 EL HILO ROJO

01.55 ABZURDAH

TCM

00.01 MUERTE SÚBITA

02.02 PESADILLA 3. EL MIEDO CONTINUA

03.41 LA GENTE DETRÁS DE LAS PAREDES

05.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE

05.51 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.27 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.17 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.42 CASADOS CON HIJOS

08.07 LA NIÑERA

08.32 LA NIÑERA

08.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.47 CASADOS CON HIJOS

10.12 CASADOS CON HIJOS

10.37 LA NIÑERA

11.02 LA NIÑERA

11.27 CASADOS CON HIJOS

11.52 LOS CAZAFANTASMAS II

13.55 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

16.10 TWISTER

18.12 HALCONES DE LA NOCHE

19.59 DAÑO COLATERAL

22.00 MUERTE SÚBITA

SPACE

01.47 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

03.17 HALLOWEEN

04.52 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

07.23 SHERLOCK HOLMES

09.47 EL VENGADOR DEL FUTURO

12.00 LUCHA LIBRE AAA

13.15 DRAGONHEART 3 LA MALDICIÓN DEL

BRUJO

15.12 ARMA MORTAL 4

17.38 UN HOMBRE DIFERENTE

19.52 KARATE KID

22.39 LOS INDESTRUCTIBLES





A DÓNDE IR

CLUB OLÍMPICO DE LA

BANDA

HOY, A LAS 23, NÉSTOR

GARNICA, ORELLANA-LUCCA,

RIENDAS LIBRES CON PETECO

CARABAJAL, BRUNO ARIAS,

JORGE LUIS CARABAJAL, MOSOJ

ÑAUPRA, MISKY SIMI- TANTA,

ARIEL CAMAÑO Y FERNANDITO

BRANDÁN.

MUNICIPALIDAD

DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL

PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,

VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE

EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE

SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA

IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ

(QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓNENTRADA:

GRATIS.

MILONGA DE

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.

CLUB CENTRO

RECREATIVO

(ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)

HOY, A LAS 22, ALTA PEÑA, “EL

BUNKER SACHERO”, CON EL

“DUENDE” GARNICA E INVITADOS

ESPECIALES.





CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

19/08 - 20/08 14:20 (Cast) 16:30

(Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

19/08 21:15 (Cast) 00:15 (Cast)

MELAGODON (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

18:40 (Cast)

EL AMOR MENOS PENSADO

(2D):

COMEDIA (+13 AÑOS) 19:35 (Cast)

22:20 (Cast) 01:00 (Cast)

MELAGODON (2D):

TERROR (13 años)

20:15 (Cast) 22:40 (Subt) 01:00

(Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

17/08 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)

LA PEQUEÑA TRAVIESA

(2D):

INFANTIL,FAMILIAR (ATP)

18/08 - 19/08 - 20/08 14:10 (Cast)

16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

20/08 14:15 (Cast) 16:55 (Cast)

21/08- 22/08 16:55 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast) 00:30 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

20:30 (Cast) 22:30 (Subt) 00:30

(Subt)





HÍPER LIBERTAD

MI OBRA MAESTRA APTA 13

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30- 22:40

EL ÁNGEL 2D APTA 16

AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 20:10-

CASTELLANO 3D 17:25-

MEGALODON APTA 13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:30

CASTELLANO 3D 19:50

SUBTITULADA 2D 22:30-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP

CON RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 18:00-