CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Agosto de 2018
A LAS 22.00 POR EL MUNDO
Por El Liberal
19/08/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
09.00 LA MÚSICA DE TODOS LOS
TIEMPOS CON MARCELO ARCE
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 FINDE EN NICK
19.00 CINE. LOS PINGUINOS DE
PAPÁ
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. LOS PINGUINOS DE
PAPÁ (CONTINÚA)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 POR EL MUNDO
00.00 CHICAS DE VIAJE
00.45 COMEDY CENTRAL STAND
UP
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
TV PÚBLICA
17.30 UN TERCIO
18.00 URBANAMENTE
21.00 OJOS DE VIDEOTAPE
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CINE DE LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 EL PODIO
17.30 SABADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL
BORGES VS. HURACÁN ®
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL
ARGENTINA VS. GUEMES
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACION Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
02.12 JUEGOS SEXUALES 3
03.50 KEANU
05.42 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN
05.48 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
06.10 THE DUFF
08.06 SOY EL NÚMERO CUATRO
10.15 CHIHUAHUA EL FANTASMA
11.55 ENREDADOS
13.46 SCOOBY DOO 2. MONSTRUOS SUELTOS
15.31 THE DUFF
17.24 LA MOMIA
19.51 SOY EL NÚMERO CUATRO
22.00 PARKER
TNT
03.22 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA
04.51 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.27 EL CADÁVER DE LA NOVIA
07.56 MATILDA
09.48 EL APRENDIZ DE BRUJO
11.50 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
13.37 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
16.01 FURIA DE TITANES
17.55 SON COMO NIÑOS 2
19.47 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
22.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
23.56 EL HILO ROJO
01.55 ABZURDAH
TCM
00.01 MUERTE SÚBITA
02.02 PESADILLA 3. EL MIEDO CONTINUA
03.41 LA GENTE DETRÁS DE LAS PAREDES
05.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE
05.51 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.27 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.17 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
07.42 CASADOS CON HIJOS
08.07 LA NIÑERA
08.32 LA NIÑERA
08.57 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.47 CASADOS CON HIJOS
10.12 CASADOS CON HIJOS
10.37 LA NIÑERA
11.02 LA NIÑERA
11.27 CASADOS CON HIJOS
11.52 LOS CAZAFANTASMAS II
13.55 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
16.10 TWISTER
18.12 HALCONES DE LA NOCHE
19.59 DAÑO COLATERAL
22.00 MUERTE SÚBITA
SPACE
01.47 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO
03.17 HALLOWEEN
04.52 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
07.23 SHERLOCK HOLMES
09.47 EL VENGADOR DEL FUTURO
12.00 LUCHA LIBRE AAA
13.15 DRAGONHEART 3 LA MALDICIÓN DEL
BRUJO
15.12 ARMA MORTAL 4
17.38 UN HOMBRE DIFERENTE
19.52 KARATE KID
22.39 LOS INDESTRUCTIBLES
A DÓNDE IR
CLUB OLÍMPICO DE LA
BANDA
HOY, A LAS 23, NÉSTOR
GARNICA, ORELLANA-LUCCA,
RIENDAS LIBRES CON PETECO
CARABAJAL, BRUNO ARIAS,
JORGE LUIS CARABAJAL, MOSOJ
ÑAUPRA, MISKY SIMI- TANTA,
ARIEL CAMAÑO Y FERNANDITO
BRANDÁN.
MUNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL
PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,
VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE
EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE
SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA
IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ
(QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓNENTRADA:
GRATIS.
MILONGA DE
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CLUB CENTRO
RECREATIVO
(ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)
HOY, A LAS 22, ALTA PEÑA, “EL
BUNKER SACHERO”, CON EL
“DUENDE” GARNICA E INVITADOS
ESPECIALES.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
19/08 - 20/08 14:20 (Cast) 16:30
(Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
19/08 21:15 (Cast) 00:15 (Cast)
MELAGODON (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
18:40 (Cast)
EL AMOR MENOS PENSADO
(2D):
COMEDIA (+13 AÑOS) 19:35 (Cast)
22:20 (Cast) 01:00 (Cast)
MELAGODON (2D):
TERROR (13 años)
20:15 (Cast) 22:40 (Subt) 01:00
(Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
17/08 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)
LA PEQUEÑA TRAVIESA
(2D):
INFANTIL,FAMILIAR (ATP)
18/08 - 19/08 - 20/08 14:10 (Cast)
16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
20/08 14:15 (Cast) 16:55 (Cast)
21/08- 22/08 16:55 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Cast) 00:30 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
20:30 (Cast) 22:30 (Subt) 00:30
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
MI OBRA MAESTRA APTA 13
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30- 22:40
EL ÁNGEL 2D APTA 16
AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 20:10-
CASTELLANO 3D 17:25-
MEGALODON APTA 13
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:30
CASTELLANO 3D 19:50
SUBTITULADA 2D 22:30-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP
CON RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 18:00-