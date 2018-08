De la belleza de Libertad Leblanc, al amor que nació en la sala del Renzi

19/08/2018 -

¡Hola Ivi! Saluda un viejo vecino bandeño al cruzar por el Renzi de avenida Besares. El regreso de este antiguo monumental cinematográfico a La Banda en 2012, también hizo posible que don Ivi Salto, pudiera regresar a su primer gran amor: la histórica sala de cine a que allá por los años setenta hizo furor en su ciudad natal. Desde el 73 hasta 1992 cuando cerró el Renzi en La Banda, Ivi se encargaba de manejar el proyector de este mítico espacio.

“En el 74 conocí a mi mujer aquí. Me enamoré de ella en este lugar y en 1975 nos casamos”, cuenta don Salto, de su esposa Elva Mercedes Domínguez, habitué del cine, con quien tuvo después dos hijos.

“Detrás del cine coseché un millón de amigos. Había chiquitos que andaban en la calle, y yo los dejaba pasar para que disfruten de alguna película. Esos chicos que yo dejaba pasar hoy son grandes y cuando me ven en la calle me recuerdan esos momentos: “Usted sabia dejarme pasar al cine”…”, evoca.

Despertar de una pasión Su llegada al cine comenzó primero vendiendo golosinas, hasta que empezó a despertarse un encanto especial por el séptimo arte. “Una vez me habló un señor de apellido Ordoñez para que venda caramelos en bandeja antes de empezar cada función.

Lo hacía en el intervalo de cada película en el pasillo. Pero una vez el operador no vino, y uno de los boleteros me sugirió que me enseñasen a operar el proyector, y así empezó todo, en mi función como operador durante 18 años”, cuenta don Ivi, de aquel enamoramiento especial que empezó a sentir por este espacio donde también trabajaron sus hermanos Oscar y “Buby” Salto (porteros), y una de sus hermanas estuvo un tiempo a cargo de la limpieza. “Me siento orgulloso de que mucha gente me reconozca por mi trabajo dentro del cine”, evoca, este reconocido empleado municipal bandeño que vio apagarse, y luego renacer al histórico Renzi de La Banda.

Las películas de Cacho Castaña, Mónica Gonzaga, Isabel Sarli y Libertad Leblanc, son algunos de los actores que evoca, como parte de un pasado cinematográfico que hizo historia en la Argentina. “Estar aquí en lo personal es sentirme como en casa. Los sábados y domingos yo no trabajo, pero vengo aquí a estar y ayudar en lo que haga falta porque sencillamente me hace bien”, cuenta, como un amor imposible de dejar. l