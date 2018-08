FÚNEBRES | 19 de agosto de 2018

19/08/2018 -

- Raúl Dulcidio Gómez

- Jorge Darío Arévalo

- Irma Olinda Orellana

- Haydée Chida (Pergamino, Bs. As.)

- Victoria Francisca Paz (La Banda)

- Miguel Ángel Trejo (La Banda)

- Marta Llebara (La Banda)

- Susana Beatriz Gómez

- Jorge Demetrio Gómez (Brea Pozo)

- Josu Moisés Minaya Bejar (La Banda)

- Antonia Rosaura Salvatierra

- Miguel Ángel Alderete (la Banda)

- Sergio Seguil (La Tapa - Dpto. Figueroa)

- María Herilda García de Villareal (La Banda)

- Fedelia Nuno de Tahuill

ARÉVALO, JORGE DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sus hijos Thiago y Sofia, su padre Ricardo Arévalo, su esposa Erika Barraza, sus hermanos, sobrinos, cuñados y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

ARÉVALO VDA. SEGURA, ÉLIDA EPIFANIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Abuela: aunque no podamos verte, te contemplamos en nuestros recuerdos, aunque no podamos abrazarte, sabemos que desde donde estás abrazas nuestras vidas y que tu luz ilumina y guía nuestro andar cotidiano y vivirás en nuestros corazones. Gracias por tanto amor Abu. Su hija política Lita, sus nietos Dito, Marcelo, Ricardo, LIz y Eli, sus nietos políticos Nena, Olga, Coco, Pablo, sus bisnietos Leandro, Matías, Tomás, Lautaro, María Luz, Ana, Valentina, Juan Pablo y Mirko y su tataranieto Bautista, sus restos fueron sepultados en Villa La Punta.

ARÉVALO VDA. SEGURA, ÉLIDA EPIFANIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Compañeros de la promocion 72 de su hija Ana, participan el fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.

CHIDA, HAYDÉE (q.e.p.d.) Falleció en Pergamino. Bs. As. el 18/8/18|. Silvia Jozami de Japaze, Mario Héctor Japaze y sus hijos acompañan con mucho afecto a Porota.

GÓMEZ, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Su esposo Patricio, su hijo Cristian, su hijo pol. Tania y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 9 en el cementerio EL Descanso, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ, RAÚL DULCIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Su esposa Blanca Suárez, sus hijos h. pol, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Antillo. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Sus hijos Susana, Ana María, Dardo Ramón Acosta y su hija en el afecto Mercedes More participan con profundo pesar su fallecimiento e invitan a la novena en su memoria a realizarse hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Elevan oraciones por su alma.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Su hijo político Oscar Fuensalida, sus nietos Virginia y Gastón Fuensalida Acosta participan con profundo pesar su fallecimiento e invitan a la novena en su memoria a realizarse hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica. Elevan oraciones por su alma.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Con profunda tristeza despiden a su abuela: Virginia Anabel Fuensalida Acosta y Gastón Ezequiel Fuensalida Acosta, vivirás en nuestro recuerdo por siempre, Mami Dori.

NUNO DE TAHUILL, FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Sus hijos Monica Tahuill y José Raul Alegre, sus nietos José Alejandro Alegre y Cecilia Montes, Carlos Adrian y Gabriela Loto, Andres Ignacio y Tamara Alvado, sus bisnietas Amira Valentina y Eva Agostina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

NUNO DE TAHUILL, FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Su hermana Beatriz Nuno, sus sobrinos Jorge Martin Lerose, Jorge Matias Lerose y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, IRMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sus hijos Marisa y sus nietos Francisco, Marcos y demás familiares part. el fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ORELLANA, IRMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Su nieta Gabriela Bucci, sus bisnietos Antonella, Agustín y Matías, participan con dolor su falecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, IRMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Nena, vivirás en mi recuerdo como una abuela rebelde, porfiada y peleadora, que siempre se reia a carcajadas y se prendia si le invitaban con un vasito de cerveza. Descansa en paz. Su nieta Susana Yanuzzi, participa con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol. Ruega oraciones en su memoria.

ORELLANA, IRMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sus primos Clides y Aldo Achával, sus sobrinos Any, Tony, Liz, y Juan Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento y te desean un descanso eterno.

ORELLANA, IRMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Su sobrina Sandra I. Orellana, sobrina nieta Anabella, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, IRMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. El Departamento de Ciencias Naturales del Colegio del Centenario, participa y acompaña a su querida compañera Marisa Raschi en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, IRMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Graciela Terreyro y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su madre y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

ORELLANA, IRMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Marta Alicia Padilla, Federico Raschi y familia y Gustavo Raschi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, IRMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Faustino Ledesma y Sra. e hijos Maria Silvia y flia., Rubén y flia., vecinos de toda una vida, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, IRMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Los compañeros del departamento de Ciencias Naturales de la Escuela Normal sup. Manuel Belgrano, participan con dolor el fallecimiento de la madre de la prof. Marisa Raschi. Ruegan oraciones en su memoria.

ORELLANA, IRMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Prof. Maximiliano Basualdo y Lic. Nancy Torres, acompañamos a su hija Prof. Marisa Raschi del Colegio del Centenario, participando con profrundo dolor el fallecimiento de su madre, y elevan oraciones enb su memoria.

ORELLANA, IRMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. La comunidad educativa del Colegio del Centenario, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Marisa Raschi. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ANTONIA ROSAURA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sus hermanos espirituales del salón de los reinos de los testigos de Jehová part. el fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Piedad. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga, participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos momentos de dolor.

CARMONA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/98|. Padre querido te fuiste un dia del Niño, ¡Cuanto te extraño y te necesito!. Gracias Señor por regalarme un padre con tanta bondad, humildad y generosidad ¡y por amar tanto a tus nietos!. Sos la estrella que nos iluminas y nos guias siempre por el camino de bien, guardamos en nuestro corazon los preciosos momentos que pasamos contigo. Su hija Susy, hijo politico Daniel Bravo, sus adorados nietos Ana Cecilia, Gordo y Mariano, sus nietos politicos Carlitos y Fernanda y sus bisnietos Micaela y Ariana Bravo y Juan Cruz Guzmán, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse 20 años de su partida a la Casa del Señor. Que descanses en paz junto a mi querida madre y abuela Marta. Que brille para ellos la luz que no tiene fin.

CORNEJO, BELINDO CONSTANTINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/13|. Hoy se cumplen cinco años de tu partida. Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado, como nosotros en el corazón y haga brillar para Ti la luz que no tiene fin. Tu esposa Clemira, tus hijos Graciela, Carlos y Adriana, tus hijos poltiicos Claudia y Andres, tus nietos Roxana, Rodrigo, Ale, Mili y Angie y tu bisnieto Ezequiel invitan a la misa que se oficiará a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

ESPERGUÍN, ROLANDO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/18|. ¡Mi ángel! te fuiste llevando nuestras almas pero nos dejaste el ejemplo de un guerrero luchador. Siempre te vamos amar. Su madre Nely, su esposa Kuqui, sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se realizará en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs , al cumplirse 6 meses de su fallecimiento y 58 de su natalicio el día 19/8/18.

GRAMAJO, CELIA MYRYAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/18|. Hermana, hoy se cumplen siete meses de tu partida a la Casa del Señor, parece que fue ayer y que no estás físicamente entre nosotros, pero quedan recuerdos imborrables del tiempo compartido. Fuiste una hermana ejemplar de conducta, intachable, por ello sabemos que descansas en paz, junto a Dios y desde allí nos guiarás con tu luz. Que el amor y la ternura de Dios te cobije eternamente. Tus hermanos Mario, Delia, Cachín, tus hijos Luciana, Pablo, Yanina y nietos; Sol, Luisana, Zamira y demás nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Inmaculada y piden una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, LUIS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/15|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí". Sus padres Hilda y Mateo, su esposa Alicia, sus hijos Cristian, Marcos y Alejandro, sus hijas pol. Marianela y Vanesa, sus nietos Santiago, Benjamín y Tomás invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse 3 años y cinco meses de su fallecimiento.

LUNA, LUIS RAMÓN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 31/1/15|. Pasaron tantos años de no estar con nosotros físicamente, no es fácil seguir así!, hijo mío. Tu madre Ramona y toda tu familia hubieran deseado festejar tu cumpleaños. Tu hijo Chiqui, hijo de corazón Fredy, tu hija política Lorena, tus nietos Gael, Itsae, estás a nuestro lado, que Dios te tenga donde tu mereces y desde allí guiarnos, nunca te olvidaremos siempre estarás en nuestros corazones. Invitamos hoy a las misa que en su memoria se realiza a las 20.30 en la P. de San Roque.

MALDONADO, HÉCTOR MANUEL (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/18|. La noche perfecta. Hoy 19 de agosto se cumple un año de una velada inolvidable en la cual se revivieron momentos que se reflejó todo lo que hicieron duranta 40 años en un video. Con el transcurso del tiempo se fueron logrando muchas cosas que se mostraron en esa reunión, logros de los cuales fuiste el mayor responsable por tu apoyo incondicional a tu hijo Martín, esposa y mis hermanos. Despues de tanto trabajo para ese dia y que todo haya sido tan especial, fue para que veas todo lo que hiciste antes de tu partida, hace 7 meses. Su esposa Maria Cristina Rodriguez, sus hijos Pedro Pablo, María Alejandra, Martín y Fernando y su nieta Delfina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia La Inmaculada al cumplirse 7 meses de su fallecimiento.

RUIZ, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. No me he ido, cerca, bien cerca. Estoy... en algún lugar estoy. No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor...Pero si puedes sentirlo. No, no estoy entre la tierra, estoy en la sonrisa de tu recuerdo, estoy en el silencio de tu suspiro, estoy en la carita de quien ha nacido ¿Escuchas el eco que se produce cuando ríes? ese soy yo, estoy, créeme que estoy, no tan lejos, no me busques tan lejos, estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer, te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo, no es locura, estoy aquí, cerca bien cerca. No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado, te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado... Tan solo me adelante un poco en el paso...Y volveremos a estar juntos. Cuando nos reencontraremos, solo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado. Cerca bien cerca... Hasta el último día de tu viaje. Te amamos. Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos, tus hermanas, hermanas políticas, sobrinos y primos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Santo Cristo, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

TULLI, CÉSAR ALFREDO (Batata) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/17|. Tu partida cambió mi vida, pero mucho más lo hizo el tiempo que pasaste a mi lado. Tu mamá María Cristina Villalba, tus hermanos Juan Carlos y Hernán recuerdan 1 año de tu fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

MORALES, JOSÉ CÁNDIDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/09|. Querido papá: ya hacen 9 años que nos dejaste, que parece que fue ayer, porque seguimos llorando tu ausencia, pero te recordamos todos los domingos. Tus hijos José, Yola, Sonia, Raúl y Sergio y nietos invitan al responso que se realizará mañana 20/8 en el panteón familiar a las 10 hs. en el cementerio La Piedad.

ALDERETE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sus hermanas Nélida, Mirta, sobrinos Ricardo, Mariano, Yanina, Luis, Abel y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. Caruso Cia. Arg. de Seg. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (Tío Guilli) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Papito: te fuiste dejándonos un gran dolor, solo nos reconforta que ya estas con el Señor. ''Descansa en paz''. Su hija Graciela, su hijo político René, sus nietos Natali, Dayana, Alan, Carlitos, Andrea, sus bisnietos Francisco y Guillermina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (TÍO GUILLI) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Papito: nos dejas un vacío tan grande difícil de olvidar, solo nos consuela saber que ya estás junto al Señor'. Su hija Nena, su nieto Joaquín, participan con profundo pesar su partida al Reino Celestial. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (Tío Guilli) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Viejo querido fuiste un gran luchador, un guerrero toda tu vida, pero la última no pudiste vencer. Hoy ya estás con tus seres queridos. Descansa en paz. Su hija Adriana, su hijo político Walter y su nieta Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su memoria.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (Tío Guilli) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Papito: nos dejas un gran dolor difícil de olvidar, pero ya estás descansando. Solo nos reconforta saber que estás en paz. Sus hijos: Pio, Nena, Graciela, Adriana, sus hijos políticos Dina, René, Walter y Chicha, sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sus hijos Elizabeth, Graciela, Adriana, h. políticos René, Walter, Chicha, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hijo Pío Gerez, su hija política Dina; sus nietos Marcelo, Zonia, Daniel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (TÍO GUILLI) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Abuelo: descansa en paz, gracias por haber estado siempre con nosotros. Fuiste un abuelo ejemplar. Su hija política Chicha, sus nietos Puyi, Jorge, Alberto, Caro y Nino, sus nietos políticos y bisnietos, participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Elevando oraciones en su querida memoria.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Su sobrina Ing. Noelia David de Abdala, Tomás Abdala, Gaby Abdala, Ilda Gómez, María Eugenia, Cecilia Noelia y Carlos T. Abdala (h) participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sus sobrinas Elena y Signesia González Flores (a) participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Su sobrino Cacho David y su hija Daniela y Lara participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sus sobrinos Mirta (a), Mary, Ester Chazarreta, Lito Cisterna y sus respectivas flias, participan con gran dolor el fallecimiento del querido tio Guilli.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Ramiro Cerioni y flia. acompañan a sus hijos y nietos en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado". Griselda Farias y Guillermo Molinari, acompañan a su amiga Adriana, Graciela y Nena en su dolor . Ruegan oraciones en su memoria.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. "La muerte forma parte de nuestra vida y en algún momento todos y cada uno de nosotros tendremos que partir de regreso al Reino de nuestro Dios. Recordaremos por siempre a nuestro gran amigo Guilli y rogamos para que su alma pueda encontrar el descanso eterno en el Reino de los Cielos". Ignacio Vladimiro Gallardo (Vladi) participa su fallecimiento acompañando a su familia en tan doloroso momento.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 677 participan el fallecimiento del padre de Graciela y abuela de Carolina David. Ruegan una oración en su memoria.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Yolanda Vaulet, sus hijos Aldo Raúl, Susana del Valle, María Ramona y Mario Raúl, acompañan a Zonia y familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE VILLAREAL, MARÍA HERILDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. "Señor, ya está ante Ti, recíbela y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Mario Alberto López, María Verónica Santos; sobrinos nietos Rania y Gabriel acompañan en este difícil momento a toda la familia y elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA DE VILLAREAL, MARÍA HERILDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque esté muerto vivirá. Sus hermano José Manuel García y Gloria Robles; Estela del Pilar García de López y sus sobrinos Rosana y Alicia García Robles; Mario Alberto López y Verónica Santos; José María López y Pamela Sarmiento; sus sobrinos nietos Lautaro; Rania y Gabriel; Laila, Victoria y José. Rogamos oraciones en su memoria.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Sus hijos Jose,Marta y Magali Ríos, hijos políticos, Jose Trejo, Lucas Zanni y Elizabeth Ruchelli, nietos, bisnietos y demas familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. Hoy 10 hs en el cement. La Misericordia. Servicio Iosep- NORTE SERV. SOCIALES. Laprida 383.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Te fuiste dejándonos una gran pena. Fuiste una gran luchadora, venciste muchas batallas y hoy deseamos que puedas descansar en paz. Sus hijos Roberto, Silvana, Pelusa, Angelita y Roly e hijos políticos, nietos y bisnietos. Rogamos oraciones en su memoria.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Sus hijos Roberto y Negry, sus nietos Silvina y Diego, Andrea y Ariel, Robert y sus bisnietos Facundo y Laureano participan con profundo dolor su fallecimiento y desean el eterno descanso. Elevan oraciones en su memoria.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Tía querida, Dios te llevó a su Reino. Descansa en paz, siempre estarás en nuestros corazones. Eternamente agradecida en el afecto. Su hija Angelita Galván y su esposo Daniel García, participan con profundo su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. El amor es mucho más fuerte que la distancia, hasta siempre madre querida. Su hija Magalí, hijo político Daniel Zanni, nietas Rita y flia. y Lucrecia y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Abuela, siempre serás nuestro ejemplo a seguir, muchas gracias por tu amor incondicional. Te amamos y te extrañamos aún más. Con mucho amor. Su nieta Lucrecia Zanni, José Luis Neder, y bisnietos Nazira, Francisco e Igancio,participan con mucho dolor y ruegan oraciones en su memoria.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Madrina querida dejaste en nosotros una gran enseñanza de humildad, entrega incondicional y un amor inmenso. Gracias por todo, por ser parte de mi vida, por ser mi segunda mamá. Dios y la Virgen te reciban en su Reino. Su sobrina y ahijada Claudia Llebara.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Querida tía Marta, tu partida nos dejó un inmenso vacío. Fuiste para nosotros un ejemplo de mujer, luchadora, siempre presente en cada momento, gracias por tus consejos. Te extrañaremos mucho, pero siempre te tendremos presente. Sus sobrinos Chavelita, Nidia, Kuky, Jessy, Ruso, Mariano y Beni.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. "Señor recíbela en tus brazos, dale el descanso y brille para ella la luz que no tiene fin". Rosa Romero de Rucheli, Mirta Alicia, Elizabeth del Valle, Ana Beatriz y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Abuela: que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Gracias por habernos brindado tantos momentos que quedarán como un tesoro en nuestros corazones. Hasta el próximo encuentro. ¡Te amamos! Flia. Trejo-Ríos.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Sus familiares Chacho y Mary Llalj y sus respectivas flias. participan con profundo dolor y tristeza el fallecimiento de su tía Marta y acompaña a su flia. en este duro momento.

MINAYA BEJAR, JOAU MOISÉS (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Sus padres Gladis y Héctor; abuelos, tíos, primos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11 en el cement. Parque de la Paz, casa de duelo Belgrano 532, LB. sv. SERV. Hamburgo Cia. de Seg. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PAZ. VICTORIA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Su hija Amanda Castillo, hijo politico Juarez Miguel Angel, nietos, y demas familiares part. su fallec. sus restos Fueron inhumados ayer en el cement. La Misericordia. Servicio Iosep.- NORTE SERV. SOCIALES. Laprida 383.

PAZ, VICTORIA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Su hijo político Santiago Juárez, sus nietos Nely, Ramona, José, Miguel, Mary, María y Gaby, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. "El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". Gringa Gómez de Santos, sus hijos María Verónica, José María, Rodrigo José, Ramiro José y sus respectivas flias. participan la partida de la Sra. Nelly, mamá de Nelly Victoria Gómez, amiga de la familia y ruegan por su descanso eterno. Acompañan en su dolor a su querida hija Nelly y a sus hijos, nietos y bisnietos.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. "Hoy Dios abrió las ventanas del Cielo para recibir a la señora Nelly". Promoción 1963 de la Escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga de la ciudad de La Banda acompañan a su compañera Nelly Victoria Gómez y a su flia. por la pérdida de su querida mamá.

SERRANO, ROSARIO ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Viejita querida siempre estarás en nuestros corazones, te fuiste dejando un hermoso legado de amor, te vamos a extrañar. Sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hijos políticos, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SERRANO, ROSARIO ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Cristina Belizan, Alberto Gonzalez, Liliana, Marta, Chochi, Mochi, Walter Carabajal, Nahuel y Barbi y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Misericordia. Sala velatoria. Calle Pellegrini 267.

SERRANO, ROSARIO ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Honorable comision directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, Cuerpo General de Delegados y sub-comision de Jubilados y Pensionados, participan el fallecimiento del socio, sus restos seran inhumados en el cementerio de La Misericordia a las 9,00 hs.

TREJO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Sus hijos Lito, Carlitos y Marta, hijos polit. nietos y bisnietos. part. en su fallec. Sus restos seran inhumados hoy en el cementerio Jardin del Sol. Cobertura Iosep. Servicio realizado por Norte SERV. SOCIALES Laprida 383. La Banda.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Mirtha Avellaneda de Morellini, sus hijos Marcia y Lucas, participan con dolor su fallecimiento, acompañan espiritualmente a sus hijas y nietos en este momento de profunda angustia y tristeza. Ruega al Altísimo por el eterno descanso de su alma y la pronta resignación de su familia.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Elena Rodríguez de Carrasco e hijos y sus respectivas familias, Esther Rodríguez de Narváez hijas y sus respectivas familias y Mercedes Rodríguez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JORGE DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Su esposa Mirta Pérez, sus hijos Romina y Luis; h. pol. Gerardo, belén, nietos y demás fliares. part. su fallec. sus restos serán inhum. a las 11 hs. en el cement. de Brea Pozo, casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ, JORGE DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Su hermana política Clara y Sixto Herrera e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

GÓMEZ, JORGE DEMETRIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Tona y Migui Coronel e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

SEGUIL, SERGIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Su esposa Anatalia, sus hijos Sonia, Sergio, Juan, Marcela, Pablo, Romano, h. pol., nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. a las 15 en el cement. local, casa de duelo La Tapa, Dpto. Figueroa. SERV. IOSEP ORG. ANTOPNIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BARRIONUEVO, CARMEN ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/15|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Al cumplirse 3 años de su fallecimiento, se oficiará un responso el dia 20/8/18 a las 10 hs. en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

BARRIONUEVO, LUCÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/10|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Al cumplirse 8 años de su fallecimiento, se oficiará un responso el dia 20/8/18 a las 10 hs. en el cementerio La Esperanza de Clodomira.