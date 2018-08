“Esto puede revalorizar al dique, y quizás en un futuro gestionarse una reserva natural protegida”

Hoy 07:31 -

Entre los varios referentes de la ornitología argentina, visitó el dique Los Quiroga Jorge La Grotteria, dueño de ecoregistros.org que documenta este tipo de registros de fauna, y quien a la par de brindar datos interesantes acerca de este caso, ponderó el aporte del santiagueño que no sólo halló el ave, sino que la identificó correctamente. Y también reveló que: “Este pato lo encontró José, un aficionado, y eso puede revalorizar al dique, y quizás en un futuro gestionarse una reserva natural protegida por albergar ese tipo de especies sensibles, y a su vez la difusión genera más aficionados. La gente deja de tirar basura y empieza a disfrutar de sacarle fotos a garzas y patos, por decir algo”. De la entrevista con La Grotteria surgen muchos más datos que le dan cabal dimensión a lo que se logró con este avistaje en la provincia.

EL LIBERAL: ¿Qué tan raro es el ha - llaz go de nuest ro comp rovinc ian o?

Jorge La Grotteria: Este pato es bastante errático por estas latitudes, tiene registros por distintas provincias. El año pasado, por ejemplo, apareció uno en Chubut. Pero es muy raro. Es más bien caribeño, del norte de Sudamérica, y en el invierno boreal migra. Particularmente para Santiago del Estero hay tres citas previas de esta especie.

EL: ¿Se des orienta ?

JLG: No, algunos terminan viajando más que otros, accidentalmente, suele pasar con migradoras, aunque no es algo tan frecuente, claro. Para Santiago están estas citas: Nores et al. (1991); Nores y Yzurieta (1981); Sferco y Baldo (1995). Conociendo la bibliografía, muy probablemente ninguna posea evidencia, por lo que el registro de José Navarro quizás sea el primero documentado (con evidencia) para la provincia.

EL: ¿Qué trascendenc ia reviste este hallaz go?

JLG:Habla muy bien del dique Los Quiroga que un pato así haya decidido quedarse allí, y habla de su importancia ecológica.

EL: ¿Qué otras espec ies le tocó ver recientemente como cas os espec iales ?

JLG: Otros ejemplos: en abril del 2017 fuimos a ver un ejemplar de harpía, que apareció en el Parque Nacional Calilegua, Jujuy (http://ecoregistros. org/site/imagen.php?id=219030); también súper rara en la Argentina estos años. En enero fuimos a ver una Mosqueta Boreal (Empidonax alnorum) que apareció en Formosa. Pero todo es muy diferente, por ejemplo, el harpía está en peligro de extinción; en cambio, el pato Media Luna y la Mosqueta son frecuentes en el hemisferio norte, no están en riesgo de extinción.

EL: Sin dudas , una visita muy espec ial pa ra la provinc ia.

JLG: En biología no hay nada exacto, de todas formas, ese dique muy probablemente albergue más especies de las que se ven, e incluso hay muchas especies de agua muy crípticas que podrán aparecer, como los “burritos”, especies del género Laterallus y Porzana.

EL: Y es o ¿por qué? ¿Qué lo hace ade - cuad o pa ra esas aves que lo el igen , por as í dec ir?

JLG: Porque cada vez se reducen más las áreas naturales, y una zona de esteros y pantanos de esas dimensiones son adecuadas para este tipo de especies, en especial las especies de esteros son de moverse mucho en busca de agua, ya que donde hoy está inundado mañana puede estar seco. Más allá de una migración por frío, también depende de la disponibilidad de agua. Ese lugar parece ser un recurso continuo de hábitat favorable para estas especies. Y por supuesto que la salud del ambiente brinda el alimento: peces, anfibios, insectos, etc. Y José (que no lo conocía, solo lo conocí personalmente por este registro), hizo un trabajo espectacular, no es fácil recorrer esos lugares, constantemente, y encima cuando apareció este pato logró identificarlo con certeza, de entre decenas de especies de patos del país.

EL: Hizo un ap orte muy inte resante …

JLG: Es muy importante que se difunda esta actividad, ya que está relacionado con lo que me preguntaste un poco más arriba, sobre quién cuenta los ejemplares. Hoy en día se le llama ciencia ciudadana, a sitios de divulgación de registros, como ecoregistros, donde cualquier persona puede salir a registrar especies; y hay mecanismos para el aprendizaje y depuración de errores.

EL: Esa es otra pregunta : la imp ortanc ia de su act ividad …

JLG: Motivar a más gente genera que estos ejemplares sean observados. Considere que un grupo de científicos estudia una población en particular de ejemplares de un lugar, pero los aficionados hoy en día están cubriendo casi todo el país. La información que genera la afición en la observación de aves genera información de importancia para decidir a futuro las mejores áreas para proteger.

Este pato lo encontró José, un aficionado, y eso puede revalorizar al dique, y quizás en un futuro gestionarse una reserva natural protegida por albergar ese tipo de especies sensibles, y a su vez la difusión genera más aficionados. La gente deja de tirar basura y empieza a disfrutar de sacarle fotos a garzas y patos, por decir algo.