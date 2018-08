El defecto físico: cómo superarlo…

19/08/2018 -

DESDE LO NEUROPSICOLÓGICO

Superar un defecto físico puede llegar a suponer un gran reto para quienes lo sufren. Los defectos físicos que no aceptamos en nosotros mismos pueden ser el origen de timidez, vergüenza, nerviosismo, sentimiento de inferioridad, etc. No obstante, aunque muchas personas se puedan sentir inferiores en un momento dado, eso no quiere decir que tengan un complejo de inferioridad. Para que se establezca un sentimiento o complejo de inferioridad no es necesario que esa persona tenga un defecto real. Tan sólo es necesario que crea tenerlo, pues eso también se engloba en los defectos físicos. Con frecuencia, la causa es que en alguna ocasión se sintió rechazado por los demás. Quizá ese defecto físico fue el origen del rechazo, como consecuencia, esa experiencia marcó decisivamente su personalidad.

TODOS TENEMOS DEFECTOS

Así es. Todas las personas tenemos defectos, seamos o no conscientes de ello. También puede ocurrir que algunas personas vean defectos donde no los hay. En todo caso, lo importante es la percepción subjetiva. La percepción subjetiva de un defecto hace referencia a la creencia que tenemos acerca de alguna imperfección, sea esta real o no. Y eso es lo verdaderamente importante, pues puede marcarnos de por vida. Por eso se hace importante superar un defecto físico, psicológico o de cualquier otro tipo. Los defectos se suelen adscribir a uno de los siguientes tres ámbitos fundamentales: El terreno físico (defecto corporal, fealdad, obesidad, talla demasiado baja o alta, impotencia sexual, características propias del sexo contrario, etc.). El plano intelectual (inteligencia mediocre, poca cultura, etc.).

El terreno social (falta de simpatía, poca facilidad de palabra, etc.). Los defectos físicos pueden generar sentimientos de inferioridad Si no logramos superar un defecto físico puede que experimentemos sentimientos de inferioridad. A su vez, los sentimientos de inferioridad pueden provocar inhibición y retraimiento. Esto puede dar lugar a que vaya constituyéndose una personalidad tímida e insegura, dentro de un marco de escasa actividad social.

El conocido médico neurólogo y psicólogo clínico austríaco Alfred Adler estudió a fondo este problema, proponiendo un enfoque del mismo basado en el sistema de compensaciones neuropsicológicas: cuando alguien se siente inferior puede optar por la resignación. Si opta por la resignación, esto dará lugar a una actitud de modestia y timideces exageradas, inseguridad e inhibición. Pero si no se resigna, intentará compensar su defecto de tres modos que no se excluyen totalmente entre sí y que darían lugar a las “compensaciones neuropsicológicas”.

PAUTAS PARA SUPERAR UN DEFECTO FÍSICO

Un defecto físico provoca un sentimiento de inferioridad que hay que afrontar. El origen del complejo es real, está ahí, pero nunca se puede permitir que llegue a convertirse en un complejo. Vamos a ver algunas soluciones prácticas para superarlo: Es importante circunscribir el defecto con exactitud. No por tener una nariz horrorosa el resto de la cara ha de carecer totalmente de atractivo.

Al mismo tiempo que se ve el defecto hay que valorar las propias cualidades físicas positivas. Se puede ser bajo, pero tener una bonita conformación física; se puede tener manos feas, pero una boca preciosa. Es preciso resaltar lo bueno que uno tiene y amortiguar el defecto. Así, este llamará menos la atención. No es negar su existencia, pero sí hacerla menos aparente. Sin lugar a dudas, hay que aprovechar todos los trucos estéticos para superar un defecto físico.

Conviene saber qué tipo de ropa, zapatos, adornos y maquillajes le van más a uno para superar el defecto. Las compensaciones tanto físicas como neuropsicológicas pueden ser altamente satisfactorias. Se debe compensar el aspecto defectuoso por otro u otros totalmente distintos.

Por ejemplo, la incapacidad para hacer deporte puede compensarse con la afición a la música o a la lectura. Hay que tener en cuenta que no todo es el físico. El hombre es cuerpo, mente y espíritu. No hay que empeñarse en la perfección inalcanzable. Se tiene que aceptar el propio defecto y aprender a vivir con él. Existen algunos defectos que son subsanables. La obesidad es uno de ellos. Con esfuerzo y ayuda médica se consigue vencer.

No se debe negar la evidencia del defecto. Hay que afrontarlo, buscar soluciones y ponerlas en marcha. Incluso es bueno hablar de él. La actitud del avestruz (meter la cabeza) no lleva a nada. Si el defecto va ganando terreno y corre el riesgo de convertirse en el origen de un complejo, conviene acudir a un especialista neuropsicólogo que actúe como guía para encontrar las soluciones y la forma de afrontarlo.

Como hemos podido observar, es posible superar un defecto físico. Tan solo debemos apreciar otras virtudes e intentar subsanar el defecto si es posible. Si se llega a convertir en un complejo, lo mejor es visitar a un neuropsicólogo para que nos dé pautas para superarlo.

DEL DEFECTO FÍSICO AL COMPLEJO EMOCIONAL

Vivimos en un mundo que ha establecido un auténtico culto a la belleza. En realidad, sería más justo decir que no es a la belleza, sino a un muy específico tipo de belleza. Hay patrones predefinidos sobre lo que es hermoso. No es gratuito que esos parámetros encuentren su máxima expresión en quienes desempeñan un oficio que genéricamente se conoce como el de “modelos”.

Este tipo de patrones no se originan en los expertos ni en los artistas. Surgen de los medios de comunicación. De ahí que penetren tan profundamente en la conciencia de los individuos, que en su gran mayoría, y de manera pasiva, se adhieren a esos prototipos para determinar lo bello y lo feo. La cualidad y el defecto.

En esas circunstancias el defecto físico parece no tener lugar. A pesar de que la mayoría tenemos algún rasgo que se sale de los estrechos parámetros de la belleza comercial. De ahí que en las personas menos críticas, o en los sectores más alienados, el defecto físico pueda convertirse en blanco de rechazos, de burlas o de discriminación.

La consecuencia es que muchas personas terminan desarrollando lo que se conoce popularmente como un “complejo”: convierten su condición en una actitud frente a sí mismos, al mundo y a la vida. Para que esto no ocurra, conviene seguir un par de indicaciones básicas. Establecer los límites precisos de lo que se llama los “defectos físicos” Que tengas los ojos almendrados y los quieras redondos no es un defecto físico.

Es un rasgo fisionómico que no tiene nada que ver con una deficiencia. Ahí no tienes mucho que pensar sobre lo que hay en tu cuerpo, sino más bien evaluar lo que pasa por tu mente. ¿Por qué te cuesta trabajo aceptarte?, ¿por qué le otorgas a la televisión y a los televidentes acríticos el poder de decidir lo que es bello y lo que no?

Ahora, si en tu caso lo que hay es una malformación o una cicatriz, por ejemplo, lo que debes hacer es construir una frontera mental. Debes circunscribir ese defecto con exactitud. Si tienes tres manos, son tus manos y no todo tu cuerpo y tu mente lo que tiene ese rasgo atípico. Si rengueas, es tu pierna corta y no todo tu ser. Seguro también tienes atractivos: tu cabello, tus orejas, o esa forma tan tuya de aceptarte y mandar al diablo a los tontos que viven para criticar, y en esta sociedad y cultura que vivimos es un alto porcentaje de tontos opinólogos.

De hecho, la expresión “defecto físico” debería eliminarse. Las mercancías son defectuosas, las personas no. Un ser humano es diferente, puede tener rasgos atípicos. Pero no es defectuoso como tal. Para mí el “defecto físico” no está en mis pensamientos y en mi rol como profesional. No vivas para el defecto Algunos rasgos son tan notorios (tener tres manos, por ejemplo) que es imposible pasarlos desapercibidos o pedir a los demás que no los noten.

Depende de vos, y solamente de vos, que sigas notándolo y haciéndolo notar para siempre. Resulta inevitable que esa parte de tu apariencia cause sorpresa o desconcierto a primera vista. De hecho, pueden hasta cercarte con preguntas molestas o incómodas, seguramente ya estás acostumbrado a que así sea.

“Las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, han conocido el sufrimiento, han conocido la lucha, han conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada”. Elisabeth Kubler-Ross.

Lo mejor es que aceptes esa situación y “salgas de eso” cuanto antes. Si notas que alguien observa insistentemente esa tercera mano, o la doble nariz, toma la iniciativa: habla con franqueza de tu defecto, cuenta la historia y explica que entiendes la reacción que genera en otros.

Basta con que lo hagas una vez, o a lo sumo dos. No necesitas estar todo el tiempo refiriéndote a tu físico ni pasar todo el tiempo bromeando contigo mismo para probar que te aceptas. Sobra decir que si ese rasgo atípico no es definitivo, sino que puedes cambiarlo, es bueno que evalúes esa alternativa. Si quieres hacer una transformación, no ahorres esfuerzo en ello. Eres una persona bella, reconócelo siempre… Puedes encontrar una persona bella en todas partes porque cada uno de nosotros emanamos belleza.

Lo hacemos con nuestra sensibilidad, con la expresión de nuestras emociones, con el amor que compartimos y con cada uno de los actos que nacen de nuestra bondad sin límites. La propia naturaleza nos ha aportado el don de la belleza, siendo algo intrínseco al ser humano.

Un aspecto básico que todas las personas poseemos. La belleza no es de unos pocos, ni está reservada a los seres más privilegiados. Se encuentra en cada uno de nosotros y tenemos capacidad para poder explorarla e ir descubriéndola. No existen personas más o menos bellas, simplemente hay quienes indagan más en su propia naturaleza y son capaces de observar y manifestar toda la belleza que se encuentra en su interior. Haciendo de sus vidas una experiencia digna de admiración, por la bondad y el amor que son capaces de albergar y transmitir.

Tú eres una persona bella, ¡obsérvate! Obsérvate, verás en vos a una persona bella que ha tenido que pasar por muchos senderos diferentes en su vida. Has hecho un recorrido lleno de dificultades desde tu nacimiento. Te has enfrentado al dolor, al sufrimiento, a la amargura, a la soledad. También a multitud de decisiones difíciles de afrontar, haciéndolo lo mejor que has podido a cada momento. Has tenido que enfrentarte a vos, a tus indecisiones, a tus emociones, a tus sentimientos; a todo lo que has vivido y experimentado para ser hoy quien eres, con algo más de conocimiento hacia vos y del mundo en el que vives.

Te has ganado a pulso la sensibilidad para apreciar toda la belleza que te rodea. Escúchate Escúchate, has adquirido una sensibilidad especial para poder dar valor y sentido a todo lo que vives, para apreciar cada momento atesorándolo como único. Solo tienes que escucharte, atenderte y confiar en lo que sientes. Toda la belleza que eres capaz de percibir fuera es gracias a tu estado interno.

“Todas las personas quieren ser bellas, pero como no saben cómo serlo, se siguen maquillando la cara, cortando el pelo, probándose este vestido o el otro, haciendo dieta o todo tipo de cosas, sólo para ser bellas. Pero no saben que eso no les servirá de mucho. La belleza es algo interior. Una vez que está ahí, descubierta, comienza a irradiar de tu cuerpo, de tu mente, de todo aquello de lo que tú estás compuesto. Una vez que tu belleza interior está ahí todo se embellece, incluso lo exterior”. Osho.

Reconocerás y percibirás mejor tu belleza cuando te escuches, cuando te tengas en cuenta y prestes atención a tus necesidades. Ser una persona bella no depende de nada ni de nadie, salvo de vos. Es tu responsabilidad… Agradezcamos nuestra belleza El agradecimiento por lo que somos y lo que tenemos es una muestra de humildad y compasión, para llegar a aceptarnos tal y como somos; de tal manera que nos perdonemos y reconciliamos con todo aquello que nos disgusta y rechazamos de nosotros mismos.

“En tu actitud se encuentra la belleza. En tus pensamientos, tus ideas y tus creencias. También en lo que compartes con los demás; en tu fuerza de superación y tus ganas por vivir. La belleza está en todas las emociones y sentimientos que experimentas, en todo lo que haces de corazón. Todo en vos es belleza”. Lic. Mariano Vega Botter.

Obsérvate, escúchate y reconócelo, vos sos una persona bella, digna de amor y cariño. Mereces tu respeto, tu admiración y toda tu comprensión. No te castigues, ni te maltrates, ni te exijas más de lo necesario. Tu valor como persona está por encima de toda condición. Vos eres la vida misma y en tus manos está cuidarla.