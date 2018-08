Política MIRADA

Moreno propone un "gobierno de transición" de Miguel Pichetto

"¿Vos pensás que si Pichetto se hace cargo Cristina no lo va a apoyar? No tengas dudas", dijo el ex funcionario K.

Fotos REFLEXIÓN. Para Guillermo Moreno, "el conflicto de los cuadernos termina con la cabeza de Macri", dijo sobre la investigación de Bonadio. 19/08/2018 - El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno propuso un ‘gobierno de transición’ encabezado por Miguel Angel Pichetto y con apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que la causa conocida como ‘los cuadernos de la corrupción’, en la que aparece mencionado por el remisero Oscar Centeno, caerá finalmente sobre Mauricio Macri. "Tenemos que evaluar la posibilidad de que un patriota nuestro se haga cargo de la patria ante este desorden", disparó Moreno, y enseguida enfatizó que "ojalá Pichetto encabece el gobierno de transición" con apoyo de la expresidenta Cristina Kirchner. "¿Vos pensás que si Pichetto se hace cargo Cristina no lo va a apoyar? No tengas dudas", afirmó Moreno, e insistió que "una alternativa para resolver esta situación es un gobierno de transición y espero que la salida sea institucional". Fue tajante al sostener que no recomienda que a ese gobierno de transición "lo agarre Cristina. ¿Vos te imaginás a Cristina agarrando el gobierno en dos o tres meses?". "Los cuadernos" Moreno considera que la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio apuntará finalmente contra la familia del presidente: "El conflicto de los cuadernos termina con la cabeza de Macri", sentenció, y agregó como argumento a su propuesta que el gobierno "va transitando a un lugar donde todas las salidas son malas". "Estamos en un escenario en el que lo que vos viviste en el 2001 es la mitad de lo que vas a vivir", resaltó el ex secretario de Comercio, al lanzar de nuevo duras críticas contra la gestión del presidente Mauricio Macri y sus medidas políticas y económicas.