Rodolfo D’Onofrio se refirió al "exabrupto" que tuvo Daniel Angelici

Fotos ENOJO. D’Onofrio, molesto por el comportamiento de Daniel Angelici.

19/08/2018 -

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio salió a contestarle a Daniel Angelici tras el polémico canto de éste contra el "Millonario" durante la estadía de Boca en España.

"A la declaración de Gallardo no le quito una coma, ni un punto. Es exactamente lo que es. Comparto en su totalidad lo que dijo. Está claro. La responsabilidad de los dirigentes es cuidar los detalles mínimos, como no provocar a nadie. Si sos presidente de un club grande y vice de la AFA, tenés que tener un comportamiento. Tenés que tratar de evitarlo. Es algo importante. No podemos generar violencia", apreció D’Onofrio.

Además, D’Onofrio dijo que "hasta ahora no llamó" Angelici para ofrecer disculpas. De todas formas, aceptó las disculpas públicas, pero remarcó que no estuvo bien lo protagonizado por el "Tano". "Uno es humano y se puede equivocar. Vos como dirigente tenés que saber correrte en un cantito popular. Como dijo Marcelo (Gallardo), son los hombres que representan al fútbol argentino. Tienen que dejar a su club. Van a trabajar por el fútbol argentino", agregó el directivo.