Rigamonti: "Siempre termino los partidos tensionado"

Fotos IMPRESIONANTE. Rigamonti sostuvo a Belgrano en el Monumental.

19/08/2018 -

César Rigamonti fue la figura fundamental para que Belgrano se llevara del estadio Monumental un empate 0- 0 ante River. Su destacada actuación fue un dolor de cabeza para el equipo "millonario" pero también, paradójicamente, para el propio arquero del equipo cordobés.

"Me duele la cabeza, siempre termino los partidos tensionado. Cuando me estreso más de lo normal, la cabeza me explota", explicó la figura.

Al final, Rigamonti comentó: "Uno se visualiza haciendo siempre lo mejor para el equipo y siempre sueña con hacer partidos buenos. Hoy lo principal es haber mantenido el arco en cero. Eso es valorable, pero tenemos mucho para corregir".

"River tiene jerarquía y logramos mantener el arco en cero, pero nos queda el sabor amargo de no haber podido ganar", agregó el guardametas de 31 años que volvió para esta temporada al "Pirata", luego de un paso por Vélez.