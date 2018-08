Lawn Tennis ganó el duelo santiagueño

19/08/2018 -

Lawn Tennis ratificó porque es uno de los candidatos de la Zona Promoción del Regional, al derrotar a Santiago Rugby por 65 a 14, en un partido en el que marcó ocho tries y obtuvo un importante punto bonus que lo deja arriba.

Ya la primera mitad terminó 44 a 0 para la visita, que exhibió una clara superioridad y apoyó a través de Nicolás Roger (2), Nicolás Ulman, Guillermo Mansilla y Rodrigo Olivera. En el complemento Santiago Rugby reaccionó y se hizo un partido más interesante, pero siempre la visita estuvo arriba con comodidad.

Juan Pablo Mirolo, Joaquín González y Matías Piatti marcaron los tries rojiblancos, en tanto Cristian Dorado y Matías Más anotaron para el local, que cerró así de manera más digna un partido que siempre le fue adverso.

Por su parte, Old Lions cayó por 35 a 27 frente a Universitario de Tucumán en su estreno en el Súper 10.

En el Jardín de la República y pese a no jugar en el nivel que había exhibido en gran parte de la primera fase, el León estuvo a punto de conseguir un punto bonus defensivo (se obtiene perdiendo por 7 o menos puntos) ante uno de los grandes de la región, que siempre estuvo adelante en el marcador, pero debió esforzarse al máximo para asegura el triunfo.

Old Lions arrancó arriba con un penal de su apertura Juan Villalba, pero en pocos minutos el local dio vuelta la historia y sobre la media hora ya estaba arriba 17 a 3. Sin embargo, antes de finalizar la primera mitad un try de Villalba dejó al equipo santiagueño a 7 puntos y con la esperanza intacta para el complemento.

Un nuevo penal del apertura para la visita y un drop del local dejó las cosas 20 a 3 en el inicio. Uni se puso a 10 con un nuevo penal, pero un try de Matías Barraza le puso suspenso al juego, ya que Old Lions quedó a solo 3 (20 a 23) con más de 5 minutos por jugar. El local supo afrontar ese pasaje del juego y prácticamente liquidó el pleito con dos nuevos tries, aunque en el final el capitán Facundo Leiva achicó cifras.