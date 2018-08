Saque inicial para el vóley provincial en la capital y en Fernández

Fotos DUELOS Olímpico irá a Fernández en busca de una nueva alegría

19/08/2018 -

El mejor vóley provincial volverá a escena hoy y mañana en diferentes escenarios cuando se dispute la 12ª fecha del Torneo Anual Federativo, evento que cuenta con la organización y fiscalización de la FUVASE (segunda ronda).

La acción para hoy se desarrollará hoy en la cancha de Independiente BBC de calle Salta. Allí jugarán a las 17, Independiente BBC ante Olímpico Mayor Femenino.

En Fernández

En tanto que la competencia retomará su curso este lunes en la ciudad de Fernández, en dos escenarios.

En la cancha de Independiente de Fernández habrá acción con este programa de partidos: a las 11, Independiente de Fernández recibirá a Olímpico en Sub 15 femenino; 12.30, Independiente Fernández vs. Olímpico B en Sub 17 Femenino.

En tanto que en la cancha de la Escuela Secundaria de Fernández: a las 15, Fernández Vóley esperará por Olímpico A Sub 17 femenino, y finalmente, a las 17, Fernández Vóley ante Olímpico en Sub 21 femenino, en duelos que se presagian interesantes por la calidad de los plantelesl