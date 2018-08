Central Córdoba, Olímpico y Quimsa regalaron sonrisas en un día especial

Fotos EN EL CEPSI. Alexis Ferrero, Cristian Díaz, Pablo Ortega, Diego Jara, César Taborda, Alfredo Ramírez, Marcos Sánchez y Hugo Vera Oviedo.

19/08/2018 -

Acciones sociales, como las desarrolladas por Central Córdoba, Olímpico y Quimsa en la jornada de ayer, ponen en evidencia la importancia del rol que cumplen en la sociedad los clubes deportivos insertados en la alta competencia. Los dirigentes de Central y Quimsa eligieron al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) para la entrega de juguetes con motivo del Día del Niño. Los de Olímpico, en cambio, se inclinaron por la Colonia Jaime, una comunidad ubicada a 30 kilómetros de nuestra ciudad, donde hay una gran cantidad de chicos. No es la primera vez que ocurre. Año tras año, las tres entidades realizaron este tipo de acciones que permiten un acercamiento con la gente y fortalecen el espíritu de equipo entre sus integrantes. Alexis Ferrero, Cristian Díaz, Pablo Ortega, Diego Jara, César Taborda, Alfredo Ramírez, Marcos Sánchez y Hugo Vera Oviedo visitaron el Cepsi en horas de la mañana y compartieron con los chicos que se encuentran internados, a los que sorprendieron con juguetes y remeras. El plantel de Central Córdoba está preparando su regreso a la Primera B Nacional, programado para el próximo domingo ante Deportivo Morón, en el Bº Oeste, pero esto no fue impedimento para desarrollar esta acción que tanto bien le hace a los chicos y a la sociedad en su conjunto. Olímpico Como parte de las actividades programadas por el Mes del Niño, el plantel profesional de Olímpico visitó la Colonia Jaime, un espacio comunal ubicado a 30 kilómetros de nuestra ciudad, en la Ruta Nacional 34, km 711, en el departamento Robles. La enriquecedora experiencia sirvió para socializar con los comuneros, conocer su idiosincrasia y llevarles una alegría a los chicos del lugar que esperaban con ansias la presencia de los jugadores del "Negro" bandeño. También hizo las delicias de los más pequeños el león negro "Yana", la mascota de Olímpico. Luego de recorrer las instalaciones y las formas de producción de la Colonia, mediante la explotación de la agricultura, avicultura, apicultura, chacinados, ganadería, huerta e invernadero, que les permite autoabastecer a más de 80 personas que viven en comunidad, los integrantes del plantel jugaron al básquet con los más pequeños y les obsequiaron juguetes, pelotas y remeras por el Día del Niño. Además se sacaron fotos y firmaron autógrafos. Posteriormente, la comunidad, referenciada en la señora Marcela Lazo, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Civil, hizo entrega de un diploma recordatorio a los dirigentes Gustavo Sánchez y José Gómez Pons que aprovecharon la oportunidad para agradecer a los integrantes de la colonia y también invitarlos a presenciar los partidos que se disputen por la Liga Nacional en el Vicente Rosales. Finalmente, la delegación bandeña compartió un almuerzo en comunidad con la gente del lugar para luego emprender el regreso a Santiago. Estuvieron presentes los jugadores Maximiliano Stanic, Jonathan Machuca, Facundo Vázquez, Alejandro Diez, Sebastián Vázquez, Iván Basualdo, Jonathan Holton, Caio Torres, Luciano Ortiz, Joaquín Gómez Delconte, Andre Ribera, Juan Arias y Franco Badami. Además, la delegación se completó con los kinesiólogos Carlos Suárez y Matías Maldonado, PF Ramiro Peragallo, utilero Adrián Carreras, jefe de Equipo, Luis Panzerini y el jefe de Prensa, Guillermo Japaze. Como referentes de la comitiva, los dirigentes Gustavo Sánchez y José Gómez Pons. No pudieron asistir el entrenador Adrián Capelli y sus asistentes Julián Pagura y José Gerez por encontrarse en la clínica anual en Entre Ríos. l Voces Marcela Lazo (presidenta del Consejo Directivo): Es la primera vez que recibimos a un equipo de básquet y estamos muy contentos. La comunidad toda estaba ansiosa por tener a los jugadores y directivos de Olímpico en nuestra casa, fue una experiencia magnifica, tanto para los chicos en su día como para el resto de los integrantes". Maximiliano Stanic (jugador): E s t e l u g a r e s realmente increíble. Felicito por esta iniciativa de relacionamiento al club y a la colonia. Además, arrancarle una sonrisa a los chicos en su día es una sensación muy gratificante". Iván Basualdo: La actividad me pareció muy buena, salió de lo común, la colonia tiene una filosofía muy interesante que da gusto compartirla, al menos por este tiempo que estamos. Por otra parte, ver a los chicos tan interesados en nosotros nos obliga a retribuirles tanto cariño". Alejandro Diez: Muy lindo todo esto, realmente es un espacio para visitarlo y conocer cómo vive la gente con valores y principios claros. Por otra parte sabíamos que los chicos nos esperaban, pero no imaginábamos esta grata sorpresa". Quimsa, en el Cepsi Los niños que se encuentran internados en los diferentes servicios del Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi) tuvieron ayer una mañana distinta, ya que los principales referentes del plantel profesional de la Asociación Atlética Quimsa se hicieron presentes con regalos para todos. La visita estuvo encabezada por el mánager del plantel profesional, Roly Navarro; el tesorero del club, Saúl Juárez y la directora administrativa del Cepsi, la Dra. Daniela Vaca Japaze. Entre los jugadores que participaron de la movida solidaria estuvieron Juan Ignacio Brussino, Leonardo Mainoldi, Courtney Fells, Roberto Acuña, Sebastian Lugo y Gabriel Mendes. Los deportistas se mostraron predispuestos con los chicos que les solicitaron tomarse una fotografía o que les firmaran un autógrafo, y con la mayor predisposición eligieron los regalos que esperan cada uno de ellos. Al comienzo de la mañana, Nicolás De los Santos y Federico Aguerre visitaron a Nicolás Gallo, un joven jugador de la entidad. Los jugadores le obsequiaron una pelota y juguetes, además le firmaron una camiseta.