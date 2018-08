Ronaldo tuvo un debut triunfal con Juventus

Fotos FIGURA. Ronaldo no tuvo presencia con sus goles en su debut.

19/08/2018 -

El debut del portugués Cristiano Ronaldo fue con una victoria. El Juventus superó 3 a 2 a Chievo y así puso en marcha la ilusión para un nuevo título.

Ronaldo fue titular en el equipo de Turín y, pese a no marcar goles, fue protagonista de la polémica del encuentro, ya que después de un centro desde la izquierda chocó con el arquero rival Sorrentino, el cual quedó tendido en el piso y Mandzukic terminó anotando de cabeza. Con la ayuda del VAR, el árbitro, que primero había convalidado la jugada, la revisó y cobró la falta del portugués.

Juventus había arrancado arriba por una conversión de Khedira, pero los locales lo dieron vuelta por Stenpinski y Giaccherini, de penal. Un autogol de Bani empardó las cosas, a quince del cierre.

El último tramo del encuentro se jugó en campo de Chievo, con Juventus desesperada en búsqueda de darlo vuelta, objetivo que terminó consiguiendo con el último aliento, gracias a un acierto de Bernardeschi.

Además de Ronaldo, fue titular en el equipo turinés el cordobés Paulo Dybala.

En el restante enfrentamiento de la jornada sabatina, Nápoli se quedó con una imporante victoria como visitante al vencer a Lazio por 2 a 1. La feccha continuará hoy con los partidos entre Torino vs. Roma; Parma vs. Udinese; Empoli vs. Cagliari; Sassuolo vs. Inter y Bolonia vs. SPAL. Los encuentros entre Milan vs. Genova y Sampdoria vs. Fiorentina fueron pospuestos.