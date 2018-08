Messi empezó con un doblete y con otro récord en la Liga

Fotos ASTRO. Lionel Messi estuvo más encendido que nunca y Barcelona empezó la defensa del título con una victoria.

19/08/2018 -

Para Lionel Messi no pudo haber sido mejor el debut en la Liga Española con el Barcelona. Marcó un doblete en el 3 a 0 ante Alavés y fue protagonista del grito 6.000 para la entidad catalana en la historia.

Messi, quien también había convertido el gol 5.000, se hizo cargo de la ejecución de un tiro libre al promediar el segundo tiempo y con un disparo por debajo de la barrera abrió el marcador para el "Blaugrana", el campeón defensor del título, en el inicio del campeonato.

El segundo tanto del local lo marcó el delantero brasileño Coutinho y en tiempo agregado apareció nuevamente Messi para definir al lado de un palo y decorar el 3 a 0 final.

En el Barcelona tuvieron sus primeros minutos oficiales el mediocampista brasileño Arthur, quien heredó la camisetá número 8 de Andrés Iniesta, que emigró al fútbol de China, y el volante chileno Arturo Vidal.

Otro de los hechos destacados por el lado de Messi es que ayer hizo su estreno como capitán en la Liga Española, situación que era esperada por la aficción luego del alejamiento del club del otro ídolo, Andrés Iniesta.

A la "Pulga" no le pesó la responsabilidad y fue el motor para que el equipo de Ernesto Valverde se quedara con la primera victoria en el campeonato.

Los otros resultados que se registraron en la jornada fueron los siguientes: Celta de Vigo 1, Espanyol 1 y Villarreal 1, Real Sociedad 2.

Hoy continuará la primera fecha con los enfrentamientos entre Eibar vs. Huesca; Rayo Vallecano vs. Sevilla y Real Madrid vs. Getafe.

Mañana se completará con los partidos entre Valencia vs. Atlético Madrid y Ath. Bilbao vs. Leganés.