Mujer dijo que su ex pareja la encerró en su inmueble y la amenazó

Fotos DENUNCIA. Informó lo sucedido en la Oficina del Menor y la Mujer.

19/08/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una joven denunció a su ex pareja por amenazas. La denunciante, de 21 años que reside en el barrio Progreso, manifestó ante las autoridades de la Oficina del Menor y la Mujer que no es la primera vez que recibe amenazas de su ex pareja dado que el acusado se niega a terminar la relación.

La damnificada relató que el viernes la llevó por la fuerza a su domicilio en el barrio Sector el Alto, cuando llegaron la encerró y la amenazó diciéndole: "Ya vas a ver lo que te pasará más tardecita". Como pudo la joven logró escaparse del inmueble para dirigirse a la dependencia policial para radicar la denuncia donde amplió que se siente cansada por la persecución del denunciado y teme por su vida, porque es una persona violenta. Del hecho tomó conocimiento el fiscal de turno quien dispuso que se aprehenda al hombre en la vía púbica, pero hasta el momento no pudo ser localizado.