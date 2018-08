Fotos Denuncian numerosas estafas a beneficiarios de Anses con pago de la Reparación Histórica

Ante la gran cantidad de denuncias de los beneficiarios de Anses, que sostienen que reciben llamados de dicho organismo, para percibir la reparación histórica y son estafados, la Dra. Natalia Neme se presentó ante la fiscalía federal y realizó una denuncia.

En diálogo con EL LIBERAL, la gerente local de la Anses contó que ‘al principio eran denuncias aisladas de beneficiarios que recibían llamados telefónicos de supuestos empleados del organismo donde les decían que les correspondía la reparación histórica’.

La Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, sancionada en el año 2016, consiste en una propuesta de aceptación voluntaria que reconoce el derecho de jubilados y pensionados a la actualización de sus haberes a través de la firma de un acuerdo.

Según expresó la abogada, los supuestos representantes de Anses pedían las personas que ‘vayan a los cajeros automáticos y cuando están ahí los llaman nuevamente y les informan el número de cuenta donde tienen que hacer la transferencia’.

Al ver que el volumen de denuncias y víctimas crecía, la gerente realizó una denuncia formal. ‘Empezamos a notar que son muchas y por eso vimos la necesidad de hacerlo público para alertar sobre esta maniobra y evitar que sigan siendo estafados. Además aseguró que en muchos casos ni siquiera son Jubilados de Anses’, expresó.

Más tarde aseguró que si bien el número real de damnificados no está precisado, serían ‘muchos los casos, es por eso que también invitamos a beneficiarios que recibieron este tipo de llamados que se acerquen a la fiscalía o al organismo’.

Sobre los hechos puntales, la Dra. Neme expresó que ‘llaman de parte de Anses, donde informan que deben abonar un dinero que corresponde a cierto porcentaje de la reparación que deben percibir. Hay una mujer por ejemplo a la que le dijeron que le correspondía una reparación de 300.000 pesos y que tenía que hacer un depósito del 20% del monto.

Ese caso está siendo investigado, la víctima hizo entrega del teléfono para que sea peritado’. Además la denunciante contó: "Cuando me comuniqué con Nación, también me informaron de otros hechos similares en todo el país, por lo que no es seguro que sean de Santiago los estafadores". También remarcó que "como el 31 vence el plazo para la presentación de los papeles y hay 4500 santiagueños que tienen que ratificar el acuerdo, de eso se están valiendo para cometer las estafas".

La Anses informó que los requisitos son: aceptar el acuerdo: es decir la persona tendrá que ingresar a www. anses .gob.ar; a la sección Accesos Rápidos, opción Mi Anses, con su Cuil y la Clave de la Seguridad Social, visualizar la propuesta y aceptarla.

2. Designar a un abogado patrocinante: en la sección Mi Anses, la persona debe ingresar el número de CUIL/ Cuit de su abogado para que lo acompañe durante el trámite.

3. Firmar el acuerdo: tanto beneficiario como abogado deben acercarse a una oficina de Anses (con turno previo), o bien, en las terminales del organismo disponibles (sin turno) en las delegaciones de Anses .

4. Posteriormente, Anses enviará el acuerdo a la Justicia para su homologación.