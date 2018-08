El busto de Kirchner en Rosario amaneció vestido de preso

19/08/2018 -

El estallido del escándalo de "los cuadernos de la corrupción", que desnudó el pago de millones de dólares en coimas durante el gobierno anterior, puso en jaque a los homenajes a Néstor Kirchner. Desde distintos puntos del país e incluso del exterior, comenzaron campañas para borrar el nombre del ex presidente de avenidas, rutas, hospitales y terminales.

En Rosario, un concejal de Cambiemos presentó esta semana un proyecto para retirar un busto del ex mandatario instalado en las Cuatro Plazas, en la zona oeste de la ciudad.

"Tal como lo anticipamos en el debate por la instalación del busto, el juicio de la historia no estaba cerrado sobre la figura de Néstor Carlos Kirchner y los acontecimientos sucedidos en las últimas semanas no hacen más que confirmar nuestra presunción: fue el ideólogo de una asociación ilícita que se apropió de manera sistemática de dinero del Estado, plata que tendría que haber terminado en escuelas, hospitales, rutas o viviendas y terminó en bolsos", argumentó el edil Carlos Cardozo. "Este busto volvió a ser noticia en las últimas horas, tras ser vandalizado. La figura del ex presidente amaneció "vestido" de preso. "Una ciudad de gente honesta y de trabajo, en donde a pesar de las diferencias políticas no somos noticia nacional por escándalos de corrupción, no merece tener ni un busto ni un paseo ni una placa con el nombre de Néstor Carlos Kirchner", dijo Cardozo.