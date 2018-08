Cyrulnik y una modelo polaca en una singular campaña

19/08/2018 -

Jimena Cyrulnik y la modelo polaca Paulina Mielczarek viajaron a Brasil para protagonizar una campaña que ayude a concientizar sobre los talles de los trajes de baño y los complejos que suele haber en el verano con los cuerpos. Las fotos se hicieron en una playa de Arraial do Cabo. "Algo anda mal, tenemos que cambiar. No puede ser que el talle XL sea el más grande de cualquier marca. Tenemos que trabajar para que no exista mujer que, por algún complejo con su cuerpo, deje de disfrutar de un día de playa o pileta", le dijo Jimena a Teleshowl