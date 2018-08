Groening, el "padre" de Los Simpson, creó para Nettlix la serie "Desencanto"

19/08/2018 -

El creador de los dibujos animados más divertidos de la televisión, "Los Simpson", estrenó un nuevo programa, "Desencanto". La nueva ficción de Matt Groening se presentó para Netflix y contará con 10 capítulos. La historia que se centra en una princesa ebria, un elfo y un demonio, está ambientada a un mundo medieval llamado Dreamland, "Disenchantment" ("Desencanto") y es una parodia del creador de "Los Simpson" sobre programas como la exitosa serie de fantasía "Game of Thrones". El cerebro pionero de la existencia de Homero Simpson aseguró que "Desencanto" es el programa más emotivo que realizó, incluso que "Futurama" y agradeció la posibilidad que le dio Netflix de crear "lo que quisiera". ‘He venido trabajando durante treinta años en animaciones secuenciales, semanales, pensadas para el prime-time’ dijo Groening en una entrevista otorgada a la sección de Artes del periódico The New York Times.

"Tener, de repente, una cantidad de episodios que son estrenados al mismo tiempo hace que debas tener una gran historia para contar. Ha sido muy divertido pero a la vez una tortura" explicó el creativo. Con "(Des)encanto", sus creadores aseguran que han tenido la absoluta libertad de hacer lo que quisieran, al igual que sucedió décadas antes con ‘Los Simpsons’.