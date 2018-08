VIDEO | Un joven apuñaló a su padre hasta matarlo

Hoy 21:15 -

Un joven de 19 años asesinó a puñaladas a su propio padre tras una discusión callejera. El hecho tuvo lugar en el distrito de Lurín, en Perú, y todo quedó registrado por una cámara de seguridad en la zona.

Alfonzo Lizano Hernández (69) discutió con su hijo Paul hasta que éste último sacó un cuchillo de entre sus ropas y le asestó varios puntazos. El hombre trató de huir pero el joven lo alcanzó, lo tiró al piso y siguió apuñalándolo.

Cuando le preguntaron por qué lo hizo, contestó: “Por rencor. Me maltrataba mucho de niño y eso lo llevaba dentro. No podía contenerlo, así que tuve que actuar. No me llevó a la educación. Han pasado muchos años, me arrepiento, pero esto me ha ayudado a liberarme de todo esto".

Tras el crimen se confirmó que el hombre no era el padre biológico de Paul sino que lo había criado durante su niñez.