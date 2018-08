FÚNEBRES | 20 de agosto de 2018

20/08/2018 -

- Dina Susana Jorge (La Banda)

- Josefa Ermelinda Banegas (Luján)

- Calixto Alejandro Yñíguez (San Antonio)

- María Luisa Santillán (El Rodeo)

- Alan Maximiliano Lacour

- Gregorio de Jesús Suárez (La Banda)

- Luis Alberto Barrionuevo (Frías)

- Eduardo del Valle Campos

Sepelios Participaciones

ARÉVALO VDA. SEGURA, ÉLIDA EPIFANIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Alberto N. Leguizamón, sus hijos Gabi, Mario, Diego y su hija política Lena acompañan a Anita, Darío y Fernanda y demás hijos y nietos ante tan irreparable pérdida y demás hijos y nietos. Sus restos fueron sepultados en Villa La Punta.

CAMPOS, EDUARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Su madre Victoria Cortez, sus hermanos Pedro, Hugo, Ramón, Néstor, Marcela, Juan, Cintia, Ignacio, Rita, Isaías y demás familiares part. el fallecimiento. Sus restos serán inhum. en el cementerio Vuelta de la Barranca hoy a las 11, casa de duelo Indep. Prolong. s/ nº SERRV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GÓMEZ, SUSANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. "El Señor es mi pastor nade me falta, en verdes prados me hace descansar, a las aguas tranquilas me conduce, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre". Su hermana Rosa del Valle Gomez, cuñado Ramon y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. María Cristina Fuensalida, junto a sus hijos Irina M., Cristian, Iván, Nadia M. Lischet Fuensalida acompañan en estos momentos a sus hijos Susana, Ana María y Dardo, la despedimos con inmenso cariño. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Sus padres: Humberto A. Lacour y Silvia M. Ibáñez Frágola, su hermana: Luana Lacour, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) Hamburgo Cia. De Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Ojala pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado, así el lo quizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Su abuela Estela, sus tíos y primos, participan con profundo dolor tu partida al Reino Celestial.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Sus tíos abuelos Dany Frágola y Liliana Gómez e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Su tía abuela Norma Estela Frágola y Abel y su tío Germán Romero, desde Bahía Blanca abrazan a sus Papis y Hermana.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Sus tías Chinina, Mariana y Soledad, tíos Juan Pablo y Gustavo, primos Juan Martin, Lucca y Catalina, participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su querida memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Sus tíos Lucy y Carlos y primos Santiago, Mariano y Ana Lucia, participan tu partida y ruegan a Dios y la Virgen por tu eterno descanso. Ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Su tía Gisella y tus primos Luciana, Nacho y Agustín, participan su partida al Reino del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. E n el día que tus alas emprendieron el vuelo hacia la eternidad un profundo dolor nos embargó. Siempre te recordaremos con mucho cariño. Sus tíos Cristina y Juan Carlos Fortuna, sus hijos Any, Juanjo y Maru y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. "No llores por mí sí me aman, estoy en mi nuevo hogar, Mas allá del Sol". Su tía Betty Frágola, sus primos Dorys, Adriana, Alejandra y demás familiares, participan con dolor su partida a la Casa del Padre. Ruegan por su eterno descanso.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Su tía abuela María Cristina Ibáñez de Garay; sus hijos María Marcela y Raúl Alejandro y Mariela Silighini participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus padres, hermana y a toda la familia. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Humberto Antonio Herrera, su esposa María Cristina Tevez acompañan en este momento de dolor a sus padres Prof. Humberto Lacour , su esposa Silvia y demás familiares . Ruegan por su eterno descanso, que Dios lo tenga en la gloria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. La Comisión del CIPEF Círculo de Prof. de Educación Física, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de los Socios y Colegas de nuestra Institución Marcela Ibáñez y Gringo Lacour. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Luisa Coronel Alzogaray, su hijo José Carabajal y flia., acompañan en este momento de dolor por la pérdida de su amado hijo, al Profesor Humberto Lacour y a su flia. Descansa en Paz Alan y brille para ti la luz que no tiene fin.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. "El que cree en mi aunque muera vivirá". La comisión Directiva del Centro de Jubilados, Pensionados y Socios del B· Alberdi, participan y acompañan en este difícil momento de dolor al querido Prof. Humberto Lacour, a su esposa, hija y flia. Alan que Dios te tenga junto a los Angeles y brille para ti la luz eterna.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. El taller del Teatro de PAMI, profesor y alumnas participan con profundo dolor el fallecimiento de Alan Lacour y acompañan con oraciones a sus padres Humberto y Marcela.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo Tradición participa con mucho dolor el fallecimiento del hijo de profesor de sus talleres de gimnasia Humberto Lacour. Ruegan oraciones en su memoria y fortaleza a la familia.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. La C.D. y socios del Club de los Abuelos participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo del Prof. Humberto Lacour, rogamos al Señor lo reciba en su seno, y de a su familia el consuelo por tan irreparable pérdida.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Jorge Gunter Rebullida, su esposa María Isabel García Fabiano de Rebullida y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Humberto, rogando al Señor de a él y su familia el consuelo por tan irreparable pérdida.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. La Facultad de Ciencias Medicas de la UNSE, autoridades, docentes y no docentes, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. La comunidad Educativa del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestra querida compañera Marcela Ibáñez Frágola. Acompañamos a Marce y su familia en este momento de dolor y elevamos oraciones en memoria de Alan. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. El Consejo Educativo Institucional del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la querida profesora Marcela Ibáñez Frágola. Acompañan a su familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Erika Keller y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la querida profesora Marcela Ibáñez Frágola. Acompañan a su familia en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria. Recíbelo, Señor, en tus brazos y dale el descanso eterno.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Ana Elena Marcos y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la querida profesora Marcela Ibáñez Frágola. Acompañan a su familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Acompañamos con profundo dolor y sentimiento a la flia. Lacour. Que Dios lo reciba con los brazos abiertos y brille para el la luz que no tiene fin. Promo 2015.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Rodolfo Renolfi y Delicia Castiglione, participan con profundo dolor el fallecimiento de Alan y acompañan con afecto a su Papá Humberto y flia. en este difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. "Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para el la luz que no tiene fin". Mabel Diósquez, Tica Muscará y Luchi Neme, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestro Prof. Humberto, su esposa e hi9ja. Ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Lamentamos con profunda tristeza, su partida y acompañamos a su flia en su dolo0r. Compañeros de la Carrera de Medicina Unse. Cohorte 2016.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Silvana Corpas, José Bucci, sus hijas Valentina y Vittoria, acompañan con profundo pesar a sus padres, hna y demás fliares. la pérdida física de Alan.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Ana de Corpas, sus hijos Silvana y Luis con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones rogando por el descanso de Alan y pidiendo por fortaleza para su flia.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Luis Parra, Ana María de Parra y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus colegas y amigos Marcela y Humberto. Ruegan por el eterno descanso de su alma y oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Asociación Mutual San Jorge, Directivos, Docentes y Personal de Maestranza, acompañan a su flia. en tan irreparable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. "Caminante no hagas ruido que nuestro niño se ha dormido en los brazos del Señor". Su padrino Antonio Basilio (Tony), y sus tíos Mari, Pocholo y Hugo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. El Señor ya está ante ti te recibe en sus brazos y acompañan a nuestros queridos amigos; Marcela y Gringo en este triste momento, sus amigos Adolfo, Cecilia, Florencia, Lourdes y Jazmín, rogamos oraciones en su querida memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Las alumnas de Gimnasia de Red Star y Amigas del Café de Humberto, lamentan profundamente la pérdida de Alan. Pedimos oraciones por él y sus padres, que tengan paz y serenidad. Alan ya está con Dios.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Los amigos de sus Papas, Cristina, Rody, y Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Los amigos de sus papas: Cristina, Nancy, Popi y Zuly, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Personal directivo, administrativo, docente, maestranza y alumnos de la Esc. Sec. Sor María A. de P. y Figueroa participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino de la Sra. Directora Prof. Silvia Ibáñez Frágola. ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, Nodocentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del alumno de tercer año de la Facultad de Cs. Médicas, Alan Lacour. Las Autoridades acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Fabián Ottinetti, su Sra. Gabriela de Ottinetti y sus hijos Matías, Santiago y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Silvia L. Ledesma y flia., acompañan a sus familiares con profundo dolor, ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. El Decano de la Facultad de Cs. Médicas, Dr. Humberto Herrera, el Secretario Académico Dr. Pedro Carranza, el Secretario de Ciencia y Técnica Dr. Fernando Rivero,Docentes, No Docentes y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del alumno de tercer año de la carrera de Medicina, Alan Lacour. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Querido Alan tu paso por esta vida fue breve pero intenso. Siempre rodeado de amor, de amigos. Gracias por todo lo que dejas. Irma Lagos y Milagros Caldera abrazan con amor a Marcela, Gringo y Luana en tan doloroso e inesperado momento. Ruegan oraciones para su resignación y consuelo.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Querido Alan descansa en los brazos de Dios y desde allí da paz y consuelo a sus padres. Federico, Rosa Lagos participan su fallecimiento y acompañan a Marcela y Gringo en tan difícil y doloroso momento.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Susana y Hebe Luz Fortuna, Álvaro, Cecilia y Rody Uriarte, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. El Dpto. de Educación Física del Instituto de Enseñanza San Jorge, acompañan a su compañera Marcela Ibáñez Frágola y su flia., en este difícil y doloroso momento. Que brille para su hijo la luz que no tiene fin.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. "Que el Señor te reciba en su Reino y te de vida eterna". Marcelo Gutiérrez, su esposa Olga Lagos y sus hijos Mauro y Micaella acompañan y abrazan a Marcela y Gringo en estos momentos de dolor e invitan al sepelio de sus restos hoy en el cementerio Parque de la Paz.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Juan Carlos Carrizo y Choly Vivas, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus Padres, hermana y familiares. Rruegan oraciones en su querida memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Analia y Viviana Borrás, Omar Juárez y Ramiro Hoyos, Giselle y Lucas Juárez Borrás, Matías y Martín Hoyos. Amigos de sus padres y profesoras de Alan y Luana, los acompañan con inmenso cariño en estos momentos de gran dolor, rogando por su descanso eterno en los brazos de Jesús y Maria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Sus alumnas de Ginmasia del Club de Abuelos: Estrella Correa Gomez, Maria Luisa Ledesma, Marta Vasquez, Silvia Correa y Yoli Saieg, los acompañamos en su dolorosa pérdida. Elevamos oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. La Promoción de Educacion Fisica 88, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestros amigos Gringo y Marcela, acompañan a la familia en este dificil momento.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Dafne, Paquita y Norma, acompañan a su querido Profesor Humberto y a toda su familia en su irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Los amigos de la infancia: Leandro, Leonardo, Baltazar, Gaby, Juani, Colo, Ale y Agustin, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Sus vecinos: Ariel, Analia, Maria, Rocio, Maira, Elvira y Antonio Lobato, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a la familia en tan irreparable pérdida.

LACOUR, ALAN MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. "Padre eterno ya está ante Ti, permítele contemplar la luz de tu rostro". La comunidad educativa de la Esc. Sec. Sor Maria Antonia de Paz y Figueroa participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino y ahijado de la Sra. directora Prof. Silvia Ibáñez Fragola y acompañan en estos momenos de dolor a toda su familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

NUNO DE TAHUILL, FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Stella Rugieri de Leguizamón, sus hijos José María, Lorena y Emanuel participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

NUNO DE TAHUILL, FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Jorge Ventimiglia, Teresita Cheein, sus hijos Andrés, Patricia, Kpaquin y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

NUNO DE TAHUILL, FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Oscar Alberto Alegre, sus hijos Pablo, Viviana, Marcela, Luis, Sebastian y Florencia y sus respectivas familias, partician con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Miguel Lopez, Alba y sus hijos Cecy y Diego, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su hijo Quito Santillán en tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CARABAJAL FERNÁNDEZ, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/13|. Hoy hace 5 años de tu partida y a pesar del tiempo que pasó, aún sigue doliendo tu partida mi querido viejo. Ojalá algún día volvamos a encontrarnos y fundirnos en un abrazo eterno y hasta que ese momento llegue siempre te recordaré y te llevaré en mi corazón. Su hija Daniela Carabajal y su esposa Isabel invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 5 años d su fallecimiento.

GÓMEZ, HÉCTOR WASHINGTON (Pichocho) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/12|. Te extrañamos querido padre, fuiste el pilar que sostenía la familia, donde estés te pedimos que nos ilumines. Que Dios te tenga en su morada Celestial gozando de la paz eterna. Siempre te recordaremos. Su esposa Julia, sus hijos Héctor, Pedro y Silvina, hija política Andrea y sus nietos Ana Belén, Brenda, Carla, María Cecilia y José Ignacio, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral.

LUNA, GUSTAVO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/17|. Su madre Cecilia Gómez, sus hermanas Patricia, Elsa Luna; su hijo Matías, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruegan oraciones por su eterno descanso.

ROCHA, RUBÉN ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/16|. "Estás con nosotras en lo que decimos y en lo que hacemos y en lo que somos ahora luego de tu partida. No te has ido del todo, tienes mil modos de estar aquí con nosotras, y esa fue la mejor manera que encontramos para poder sobrellevar tu ausencia". Su esposa Adriana y su hija Romina invitan a la misa que se oficia hoy a las 20 en la iglesia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 2 años de su fallecimiento.

TREJO, MARÍA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/18|. La bondad y el amor me seguirán por todos los días de mi vida y en la Casa del Señor, habitaré para siempre. Su esposo Mario Morales y sus hijos Maximiliano y Facundo invitan a la misa que se oficiará hoy 20 en la iglesia Catedral Basílica a las 20 hs. con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento, rogando por su eterno descanso.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel y sus hijos Viviana y José, acompañan con dolor y ruegan oración en su memoria.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Migui Sarquiz y familia, participan su fallecimiento.

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Las empresas: Safico S.A; Mijovi SRL, participan su fallecimiento.

JORGE, DINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Pablo De Bonis, Rosana Romero y sus hijos Ornella y Renzo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Susy. Que brille para Ella la luz que no tiene fin.

JORGE, DINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Dolores Graciela D`Cons y sus hijos Tito y Pablo De Bonis y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su amiga y vecina de toda la vida.

JORGE, DINA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Magalí Figueroa de Isaac, sus hijas Gloria y Blanca Isaac, con sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de la querida Susi. Elevan oraciones en su memoria.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. La Promocion 1971 del Instituto Rivadavia acompañan en el dolor a nuestra ex-compañera Silvana Rios ante irreparable pedida de su señora madre. Se ruega una oración en su memoria.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Santiago Rojo, Mirta Tevez de Rojo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida amiga Silvana y hacemos extensivas nuestras condolencias al resto de la familia. Ruegan una oración en su memoria.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Alicia de Morra, sus hijos Jorge, Diego y Lautaro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Los amigos y compañeros de Newcom Sgo. acompañan en sentimiento por el fallecimiento de su madre a su hijo Roberto y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

LLEBARA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Graciela Martínez, sus hijos Matías y Luciana María, acompañan con mucho afecto a Magalí y familia, por el fallecimiento de su querida mamá. "Que brille para Marta la luz que no tiene fin".

PAZ. VICTORIA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Su hijo político Santiago Juarez, sus nietos Nely, Ramona, José, Miguel, Mary, María y Gaby, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Con el recuerdo de su cariño entrañable, su generosidad y con las huellas ejemplares en su labor de gran docente la despedimos con tristeza y gratitud y con la seguridad que Dios la recompensará en la paz eterna. Acompañamos a sus hijos y nietos en el dolor. Fidelia y Delia Bustamante y familias.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Marta Santillan de Lemos y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos ante esta pérdida. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, GREGORIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Sus hijos Victor, Omar, Carlos, Manuel, Fernando, Mariano, Mariela, Miriam, Pamela, Rosa, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados 11 hs en el cementerio de Los Quiroga. Cob. Norcen. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BANEGAS, JOSEFA ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Sus hijos Daniel Gomez, José Gomez, Maximiliano Juárez e Isolina Banegas y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Luján. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

BARRIONUEVO, LUÍS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Sus hijos, hijos políticos y nietos, partyicipan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio San Agustín. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BARRIONUEVO, LUÍS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/18|. Coca de Cerezo, Ana, Daniel y Claudio Cerezo e Inés Ibarra, y flias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

NAVARRETE, RAMONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Sus hijas Estela, Antonia, Olga, Norma y Jorge. hijo politico Roberto Castillo. nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio Cristo Redendor de Fernández. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

SANTILLÁN, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, participan su fallecimiento, sus restos son velados en su domicilio El Rodeo. Dpto. Choya y sepultados en el cementerio El Rodeo. EMPRESA SANTIAGO.

YÑIGUEZ, CALIXTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/18|. Su madre Miguelina Arias, sus hermanos Jorge, Ana, Walter, Cristina y Mercedes, sobrinos Martín, Walter, Ezequiel, Sabrina, Mateo y Mauro, sus cuñados Walter Alejandro y Jorge Arce y demas familiares y amigos.Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio de San Antonio. Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

Invitación a Misa

CÓRDOBA, MIGUEL ÁNGEL (TITO) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 21/7/18|. Su esposa Lucy, su hermano Beto, hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 19.30 en la pquia. Inmaculada Concepción de Frías. Se ruegan oraciones en su memoria.