CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Agosto de 2018

20/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 TOMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO

ARCE

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

(CONTINÚA)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.05 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIA DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL

ARGENTINO VS. GUEMES

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL

BORGES VS. HURACÁN

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 IRONSPORT





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 PUNTO DE ENCUENTRO

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS. CENTRAL

CORDOBA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS V

23.30 TE QUIERO BANDA





PELÍCULAS

CINEMAX

02.35 IN/MORTAL

04.53 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. ESCAPE DE

CIUDAD GÓTICA

06.27 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX

PAN

08.52 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA

10.29 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO TRIUNFADOR

12.22 LA NIÑA DE MIS OJOS

14.00 SOPHIE

15.59 UN VERANO EN PANTALONES 2

16.18 LA NIÑA DE MIS OJOS

17.56 UNA BUENA MENTIRA

18.06 PASE LIBRE

TNT

03.24 BUZZ - SEASON 7

06.00 MARIANNE Y LA PÓCIMA DEL AMOR

06.44 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO

08.32 EL GRAN PEZ

10.54 PAUL

12.39 LOS ROMPEBODAS

14.57 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

17.18 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

19.18 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

22.00 KUNG-FUSIÓN

23.57 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

TCM

00.02 EL 6º DÍA

02.12 LA GENTE DETRÁS DE LAS PAREDES

03.57 CRUISING

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.31 XENA. LA

PRINCESA

GUERRERA

07.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.06 LA NIÑERA

08.31 LA NIÑERA

08.56 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.31 LA NIÑERA

10.56 LA NIÑERA

11.21 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.08 PATOAVENTURAS, LA PELÍCULA. EL

TESORO DE LA LÁMPARA PERDIDA

13.30 HALCONES DE LA NOCHE

15.16 ESCAPE A LA VICTORIA

17.26 KARATE KID

19.45 EL 6º DÍA

22.00 DAÑO COLATERAL

SPACE

00.01 EL REDENTOR

02.03 CARACORTADA

04.57 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

07.05 DRAGONHEART 3 LA MALDICIÓN DEL

BRUJO

09.05 ARMA MORTAL 4

11.35 LOS INDESTRUCTIBLES

13.32 KARATE KID

16.20 UN HOMBRE DIFERENTE

18.26 FURIA EN DOS RUEDAS

20.03 LOS INDESTRUCTIBLES

22.00 EL REDENTOR

23.57 CARACORTADA





A DÓNDE IR

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VI FESTIVAL

DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN

MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI

VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.

PARQUE AGUIRRE

EL SÁBADO 25, COMO PARTE DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO,

ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ LA

ANIMADORA INFANTÍL PANAM. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

NODO TECNOLÓGICO

+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN DE ‘EL POLACO’.

+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.

+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU. ENTRADA: LIBRE Y

GRATUITA.

MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA

MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSILVANIA 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

19/08 - 20/08 14:20 (Cast) 16:30

(Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

19/08 21:15 (Cast) 00:15 (Cast)

MELAGODON (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

18:40 (Cast)

EL AMOR MENOS PENSADO

(2D):

COMEDIA (+13 AÑOS) 19:35 (Cast)

22:20 (Cast) 01:00 (Cast)

MELAGODON (2D):

TERROR (13 años)

20:15 (Cast) 22:40 (Subt) 01:00 (Subt)

HOTEL TRANSILVANIA 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

17/08 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)

LA PEQUEÑA TRAVIESA

(2D):

INFANTIL,FAMILIAR (ATP)

18/08 - 19/08 - 20/08 14:10 (Cast) 16:15

(Cast) 18:20 (Cast)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D) ANIMACIÓN (ATP) 20/08

14:15 (Cast) 16:55 (Cast)

21/08- 22/08 16:55 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast) 00:30 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

20:30 (Cast) 22:30 (Subt) 00:30

(Subt)





HÍPER LIBERTAD

MI OBRA MAESTRA APTA 13

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30- 22:40

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50-

HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP

CASTELLANO 2D 20:10-

CASTELLANO 3D 17:25-

MEGALODON APTA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:30

CASTELLANO 3D 19:50

SUBTITULADA 2D 22:30-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 18:00-