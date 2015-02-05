CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Agosto de 2018
A LAS 00.05 KARA PARA ASK
Por El Liberal
20/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 TOMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO
ARCE
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
(CONTINÚA)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.05 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIA DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL
ARGENTINO VS. GUEMES
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL
BORGES VS. HURACÁN
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 IRONSPORT
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 PUNTO DE ENCUENTRO
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS. CENTRAL
CORDOBA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS V
23.30 TE QUIERO BANDA
PELÍCULAS
CINEMAX
02.35 IN/MORTAL
04.53 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. ESCAPE DE
CIUDAD GÓTICA
06.27 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX
PAN
08.52 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA
10.29 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO TRIUNFADOR
12.22 LA NIÑA DE MIS OJOS
14.00 SOPHIE
15.59 UN VERANO EN PANTALONES 2
16.18 LA NIÑA DE MIS OJOS
17.56 UNA BUENA MENTIRA
18.06 PASE LIBRE
TNT
03.24 BUZZ - SEASON 7
06.00 MARIANNE Y LA PÓCIMA DEL AMOR
06.44 HAPPY FEET 2. EL PINGÜINO
08.32 EL GRAN PEZ
10.54 PAUL
12.39 LOS ROMPEBODAS
14.57 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
17.18 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
19.18 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
22.00 KUNG-FUSIÓN
23.57 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
TCM
00.02 EL 6º DÍA
02.12 LA GENTE DETRÁS DE LAS PAREDES
03.57 CRUISING
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.31 XENA. LA
PRINCESA
GUERRERA
07.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
07.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
08.06 LA NIÑERA
08.31 LA NIÑERA
08.56 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.31 LA NIÑERA
10.56 LA NIÑERA
11.21 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.08 PATOAVENTURAS, LA PELÍCULA. EL
TESORO DE LA LÁMPARA PERDIDA
13.30 HALCONES DE LA NOCHE
15.16 ESCAPE A LA VICTORIA
17.26 KARATE KID
19.45 EL 6º DÍA
22.00 DAÑO COLATERAL
SPACE
00.01 EL REDENTOR
02.03 CARACORTADA
04.57 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
07.05 DRAGONHEART 3 LA MALDICIÓN DEL
BRUJO
09.05 ARMA MORTAL 4
11.35 LOS INDESTRUCTIBLES
13.32 KARATE KID
16.20 UN HOMBRE DIFERENTE
18.26 FURIA EN DOS RUEDAS
20.03 LOS INDESTRUCTIBLES
22.00 EL REDENTOR
23.57 CARACORTADA
A DÓNDE IR
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VI FESTIVAL
DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN
MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y MISHQUI
VACILÓN- ENTRADA: GRATIS.
PARQUE AGUIRRE
EL SÁBADO 25, COMO PARTE DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO,
ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ LA
ANIMADORA INFANTÍL PANAM. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
NODO TECNOLÓGICO
+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN DE ‘EL POLACO’.
+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.
+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU. ENTRADA: LIBRE Y
GRATUITA.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA
MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSILVANIA 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
19/08 - 20/08 14:20 (Cast) 16:30
(Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
19/08 21:15 (Cast) 00:15 (Cast)
MELAGODON (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
18:40 (Cast)
EL AMOR MENOS PENSADO
(2D):
COMEDIA (+13 AÑOS) 19:35 (Cast)
22:20 (Cast) 01:00 (Cast)
MELAGODON (2D):
TERROR (13 años)
20:15 (Cast) 22:40 (Subt) 01:00 (Subt)
HOTEL TRANSILVANIA 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
17/08 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)
LA PEQUEÑA TRAVIESA
(2D):
INFANTIL,FAMILIAR (ATP)
18/08 - 19/08 - 20/08 14:10 (Cast) 16:15
(Cast) 18:20 (Cast)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D) ANIMACIÓN (ATP) 20/08
14:15 (Cast) 16:55 (Cast)
21/08- 22/08 16:55 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Cast) 00:30 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
20:30 (Cast) 22:30 (Subt) 00:30
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
MI OBRA MAESTRA APTA 13
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30- 22:40
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50-
HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP
CASTELLANO 2D 20:10-
CASTELLANO 3D 17:25-
MEGALODON APTA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:30
CASTELLANO 3D 19:50
SUBTITULADA 2D 22:30-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 18:00-