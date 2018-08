Mauricio Macri: "Muchos dicen que no me conviene que Cristina Kirchner termine presa"

Hoy 23:17 -

"Muchos dicen que no me conviene. Yo lo que quiero decir primero es que esto que está pasando le conviene, es fundacional para la Argentina", respondió el presidente Macri durante una entrevista que le realizó el periodista Andrés Oppenheimer para la cadena CNN en español, en relación a si le conviene a él que su antecesora en el cargo, Cristina Fernández, termine presa de cara a las elecciones del año próximo.

Cuando Oppenheimer insistió con la pregunta Macri completó: "Lo que yo digo es que no estoy para hacer lo que me conviene a mí ni a mi gobierno, estoy haciendo lo que le conviene al país y al país le conviene que haya un sistema judicial independiente y que uno no esté ahí manipulando y presionando para que lo que suceda no suceden las cosas".

Más adelante el primer mandatario nacional dijo sentirse "contento" que el escándalo de los cuadernos de las coimas haya sucedido durante su presidencia y que "toda la verdad salga a la luz".

"La verdad, somos un país muy particular, aparece un chofer que anotó todo durante años meticulosamente. Yo digo que en la Argentina en los últimos 20 días bajó el rating de Netflix como nunca antes porque esto es superior a ver Netflix", expresó el Presidente en referencia al "arrepentido" Oscar Centeno, sus cuadernos y las series y películas que se difunden por ese popular sitio de internet.

El presidente confirmó que había hablado con su primo Angelo Calcaterra antes que éste se presentara como arrepentido en la causa de los cuadernos a raíz de los pagos realizados por la empresa IECSA, que él presidía, y que figuraban en los cuadernos de Centeno.

"Él me avisó que se iba a presentar, yo les dije siempre mejor ir con la verdad, con todo el dolor del mundo porque tengo un profundo afecto por mi primo, pero mi tarea como Presidente es justamente que nada se tape y que todo salga a la luz como corresponde", expresó Macri.