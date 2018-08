Video | Niños con capacidades diferentes: el mensaje que debe escuchar la sociedad

-

Si bien es cierto que en la actualidad existen masivas campañas de concientización, gracias a la influencia de la tecnología y a las nuevas formas de comunicación, nuestra comunidad aún no está preparada para actuar correctamente frente a ciertas situaciones especiales.

En esta edición de PDV abordamos la temática de la inclusión, desde la visión de profesionales que trabajan a diario con chicos que tienen alguna discapacidad y que disfrutan de todo lo que reciben de ellos. “Trabajar con chicos con alguna discapacidad, es una experiencia única, que todos deberíamos vivirla alguna vez, por todo lo que ellos nos enseñan”.

Fue el concepto en el que coincidieron nuestros invitados de esta edición, el profesor de danzas Miguel Serrano, que dirige un ballet de chicos down, y Germán Montenegro, deportista, que conduce un programa de TV en el que difunde todo lo que se hace y lo que se puede hacer para que haya una real inclusión.

“Yo tengo muy en claro que en el arte no hay discapacidad… de qué discapacidad podemos hablar cuando hay quien es capaz de bailar, de pintar o practicar algún deporte”, planteó Miguel Serrano como para evidenciar que es la comunidad la que no está lo suficientemente preparada para afrontar de manera correcta esta situación. Y ejemplificó: “Los chicos down ¿tienen problemas de puntualidad rítmica? Sí; problemas posturales, sí. Y los que no son síndrome de down, ¿tienen problemas de puntualidad rítmica? Sí; ¿de lateralidad? Sí.

El arte nos hace iguales, entonces, la sociedad debe convertirse en arte”. Montenegro aseguró ser “un agradecido” porque Dios me dio la chance de trabajar con ellos. Desde su programa deportivo, un día se encontró con chicos con capacidades especiales jugando “con la misma pasión, el mismo entusiasmo” que todos, y decidió difundir lo que hacen las instituciones especializadas en esta actividad.





“Una de las primeras cosas que hice fue interiorizarme de cómo tratar el tema para no caer yo en algún tipo de discriminación, y cuando pregunté cómo llamarlos, aprendí a decirles ‘persona con tal o cual discapacidad’. El término ‘persona’ es lo que los incluye”.

Tambi én coincidieron nuestros invitados en lo gratificante que es el contacto con chicos con capacidades diferentes. “Cuando te abrazan, te hacen crujir los huesos… te llenan de energía”, dijo Serrano. Como corolario, pidieron a la comunidad que se informe (“Estos espacios que generan ustedes es muy bueno”) para no caer en la discriminación o el maltrato a las personas con alguna discapacidad..

“Desde no estacionar frente a las rampas, hasta saber cómo ayudar a un no vidente, nos va a ayudar a ser una mejor sociedad frente a esta problemática”.