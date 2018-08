“Las personas con discapacidades tienen un plus: son auténticas; no hay un doble mensaje en sus acciones”

20/08/2018 -

Trabajo en una institución en la que hasta el momento de comenzar, no sabía que había personas con discapacidad. Como tenía que enseñar arte, no me fue difícil, porque siempre digo que en el arte no hay discapacidad. Todos tenemos capacidades distintas.

Estos chicos siempre fueron vistos por mí como compañeros, no como alumnos. Y capaz ahí está la diferencia. La diferencia está en que la sociedad nos pueda albergar y contener a todos como diferentes, porque todos somos diferente. Sostengo que en el arte no hay discapacidad.

Puede que una persona con síndrome de Down tenga problema de puntualidad rítmica o posturales, por ejemplo, pero también sabemos que la gente que no tiene el síndrome muchas veces también tiene los mismos problemas. El arte nos unifica, convoca, nos envuelve. Por eso digo que la sociedad tiene que convertirse en un arte, en donde todos seamos partícipes.

Paradójicamente, en educación me ha ayudado muchísimo no saber de discapacidad. Sólo sabía arte y lo he podido compartir con ellos. De eso se trata, de transmitir algún saber. Ellos, los artistas del ballet especial tienen noción, amplio conocimiento y lo sienten así. Sienten lo mismo que sentimos todos al bailar. Sentimiento Las personas con discapacidades tienen un plus: son auténticas.

El abrazo es abrazo; el beso es beso; no hay un doble mensaje en sus acciones. Me ha tocado ir a las clases con una carga energética medio baja, pero el abrazo que ellos te dan es de mucha contención. Es puro todo lo que ellos entregan. Su energía es impresionante.

Cuando pude dimensionar lo que hago, le agradecí a Dios por la oportunidad que me dio de poder trabajar con estas personas y sobre todo compartir el arte con ellos. Tenemos en Santiago del Estero el primer Ballet Folclórico Especial del país y muchas personas no lo saben.

Falta información, que se interioricen sobre el mundo de las personas con discapacidad, y ahí entenderemos que no somos diferentes a nadie. Al haber falta de información se le resta importancia, por eso hay que trabajar mucho en dar a conocer la vida de estas personas. La soc i edad debe constituirse de tal manera que nadie deba decir que hay que incluir, sino que ya todos estemos incluido en un mismo grupo. Igualmente hay que entender a la sociedad que no está en el tema.

Todos somos iguales. Yo le preguntaba a un médico si ellos saben lo que hacen; y el médico me preguntó a mí: “¿Vos sabes lo que haces?”. Respondí que “sí”. “Ellos también”, me dijo. Porque todos somos seres humanos y Dios nos ha dotado a cada uno con capacidades diferentes.

Lo que nos hace diferente de los animales es que el hombre crea y el animal no. Y nosotros todos, somos personas, al margen de nuestras capacidades o limitaciones.