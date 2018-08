“Ellos no se consideran diferentes, somos nosotros los que los hacemos sentir distintos; no tenemos la capacidad de ponernos en su lugar”

20/08/2018 -

Soy un agradecido de la vida por haberme dado la posibilidad de trabajar con las personas con discapacidad. Cuanto tuve la oportunidad por primera vez, de verlos hacer deporte, vi que lo hacían sintiendo lo mismo que todos, con la misma pasión, con las mismas ganas.

Por suerte pude conocer en este tiempo muchas escuelas especiales, que personalmente no las tomo así, para mí son escuelas como cualquier otra. Hay chicos que te llenan de amor, y lo que más resalto de ellos es el cariño y el amor que brindan a través de un mensaje de texto, un abrazo.

Mi programa se llama “Juntos por la inclusión” y mi intención es que la sociedad conozca todo lo que ellos saben hacer, porque son personas como todos nosotros. Quiero que todos sepamos sobre la vida de estas personas con discapacidad y además de los profesores que a diario deben formarlos.

Ellos hacen un trabajo increíble, es una dedicación permanente. Se necesita mucho amor y ellos saben manifestarlo. Siempre les pregunto: ¿Cómo hacen para desconectarse después de las clases? Y me dicen que es imposible, porque siguen pensando en ese alumno, en qué hacer por ellos, cómo mejorar día a día como docente. Estoy seguro de que la sociedad no conoce mucho del tema, no hay información.

Yo no creo que haya gente que discrimine, sino que les falta información. Muchas veces, los chicos no videntes se encuentran en la vía pública entregando folletos, contando sobre su tema, pero nadie lee esos papeles, nadie se frena un minuto para conocer su mensaje.

Creo que no damos la importancia que le tenemos que dar. Nosotros, como medio de comunicación, tenemos la tarea de hacer conocer el mundo del otro, del que está a la par.

Muchas veces siento que somos nosotros los que tenemos más discapacidad que las personas que fueron diagnosticadas con alguna. No tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro, aunque sea un ratito. Uno cuando tiene la posibilidad de estar y compartir con ellos, todos los demás problemas se vuelven nada. Ellos no se consideran diferentes, somos nosotros los que los hacemos sentir distintos.

Ellos trabajan normal, hacen su vida como cualquier otro, se ganan su dinero con sus obras. Tal cual como lo hacemos nosotros. Tienen una vida normal, tanto el chico como la familia en general, tal vez con un poco más de dedicación, pero la misma vida al fin. Somos nosotros los que a veces decimos “pobre chico” cuando vemos una persona con discapacidad; pero no es así, nosotros somos los “pobres” por pensar así.

Creo que la sociedad está más liberada, abre más caminos. Esto es ideal para las personas con discapacidad. Así es mucho mejor porque podemos encontrar el momento justo para darles un espacio a estas personas. Es increíble cómo se trabaja con ellos. Uno se pregunta qué nos falta como sociedad para darnos cuenta de que todos somos iguales.

Y la verdad no sé, creo que es más información. Hay que tener en cuenta además que lo que le hace mal a una persona con discapacidad y a su familia en sí, son las descalificaciones, decirles que son enfermos, porque no lo son; hacerlos sentir distinto, porque no lo son. Siempre son las formas como uno lo trata, lo que les hace bien. Ellos saben cuando las palabras son con cariño y cuando son agravios.

Ellos sienten todo. Las personas con discapacidad no son enfermas, son personas con estilos de vida diferente. La clave está en respetarnos todos, hay que tratar de incluirlos lo más posible, porque el hecho de sentirse útiles es muy beneficioso para ellos