Policías, dentro de una banda de asaltantes

20/08/2018 -

El agente de la División de Investigaciones de la Policía de Córdoba en Villa Nueva, Gonzalo Nicolás Gatti (23), no sólo supuestamente comandaba un banda dedicada a robar casas en esta ciudad del sur cordobés; además de liberar presuntamente la zona, sino que además vigilaba de cerca los atracos. No habría sido el único uniformado involucrado, según La Voz del Interior. Gatti cayó el 3 del corriente y quedó imputado por robo calificado. No está solo. El pasado sábado, fue detenido otro policía: el agente Matías Ezequiel Benavídez (27). La Justicia local cree que estos policías lideraban una banda de asaltantes de familias. Hay otras tres personas detenidas. Son todos "civiles", aunque no se descarta que pueda haber otro uniformado involucrado. Además de estos policías detenidos hay otro suboficial que fue apresado en la región. Se trata del cabo primero Diego Mario López (37), quien fue detenido en Villa María acusado de haber robado a mano armada un celular. El asalto sucedió en plena vía pública en Villa María.