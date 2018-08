"Muchos dicen que no me conviene que Cristina Kirchner vaya presa"

Fotos CRISTINA. Su prisión afectaría electoralmente a Macri.

En otro tramo de la entrevista, Macri se refirió a la posibilidad de que Cristina Kirchner termine detenida en el marco de la causa que investiga una supuesta red de corrupción vinculada al otorgamiento de la obra pública durante los 12 años que duraron los gobiernos kirchneristas. Al respecto, confesó que "muchos dicen que no me conviene".

Consideró que la investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli "le conviene y es fundacional para la Argentina".

"Estoy muy contento que sea en mi presidencia, durante mi Gobierno, que hemos permitido que toda la verdad salga a la luz. Algo que me comprometí con los argentinos es que la verdad esté sobre la mesa, y que la ley es la misma para todos, que no había más privilegios frente al no cumplimiento de las leyes. Eso es lo que está sucediendo en la Argentina", sostuvo.

Calcaterra

En ese marco, reveló que su primo Ángelo Calcaterra, exdueño de la constructora Iecsa y que está imputado en la causa, lo habló el día antes de que se presentara a declarar con Bonadio. "Me habló y lo único que le dije es que vaya con la verdad", recordó.

"Lo lamento mucho porque tengo un profundo afecto por él, pero justamente es el ejemplo que acá nadie tapa nada", agregó.

El mandatario se encargó que poner diferencias entre este caso y el Lava Jato en Brasil: "Lamentablemente generó una tensión adicional de los mercados sobre la Argentina, porque hacen equivocadamente un paralelismo con el Lava Jato", dijo y recalcó que en este caso no se involucra a funcionarios del Gobierno actual sino del anterior.

Consultado sobre si el Centro Cultural Kirchner puede cambiar de nombre si se comprueba que Cristina Kirchner y su exmarido lideraron una asociación ilícita, dijo que esto se discute en el ámbito legislativo, pero que pronto sucederá. "Ellos ejercieron su potencia (en el Congreso) para mantener los nombres", apuntó.