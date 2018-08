Macri confía en que logrará un acuerdo con gobernadores por el Presupuesto

Fotos POSITIVO. "Vamos a tener un buen presupuesto para el 2019 y el país va a retomar el camino del crecimiento".

El presidente Mauricio Macri reconoció que este año el país "caerá cerca de un punto" en el PBI, pero pronosticó un 2019 mejor en términos económicos. Además, atribuyó las dificultades económicas a la "fragilidad" argentina para defenderse de lo que volvió a llamar "‘tormentas".

En una entrevista para la cadena internacional CNN, salió al cruce de aquellos sectores políticos y algunos analistas que sostienen la teoría de que este momento es similar a la crisis de 2001. "Esta crisis es distinta a la del 2001 justamente por varias razones; primero porque hoy estamos reinsertados en el mundo. El apoyo que recibimos del mundo de todos los países más importantes del mundo a través del crédito del Fondo Monetario fue único en la historia", rescató.

Y amplió: "Ningún país en la historia le dieron semejante cantidad de asistencia y en tan poco tiempo. Lo segundo, esta vez tenemos claro hacia dónde vamos; tenemos claro cuáles son nuestros objetivos. En el pasado no teníamos tan claros y, además, tenemos un proyecto de desarrollo federal basado en la creación de empleo privado que también hemos puesto sobre la mesa y que en el 2017 se demostró que puede que de ahí se generan 600.000 puestos de trabajo en ese año".

"Entonces creo que hay un camino claro que hemos delineado, lo que tenemos que terminar de hacer es dejar de tener esta fragilidad que hace que cualquier vaivén de los mercados mundiales nos impacta a nosotros, porque eso interrumpe el flujo de inversión en el flujo del crédito que es tan importante para el sector privado", completó.

No obstante su optimismo, admitió los problemas en el camino de reducir el déficit: "Somos un país que tiene un Estado con un fuerte déficit fiscal que requiere de financiamiento internacional porque además la Argentina no tiene un sistema financiero potente, con lo cual no se puede financiar sus necesidades del mercado interno, entonces eso nos trae una debilidad y la estamos atacando".

Presupuesto

En ese contexto, se mostró con expectativas de alcanzar un acuerdo con los gobernadores y el peronismo en ese sentido: "Soy optimista en que vamos a tener un buen presupuesto para el 2019 y que la Argentina va a retomar el camino del crecimiento ya sin sequía".

Sin embargo, desde las provincias donde gobierna la oposición, se aunaron criterios para defender sus fondos ante los recortes que viene aplicando la Nación. Por ejemplo, la eliminación de manera unilateral e inconsulta a través de un decreto, del fondo sojero que se coparticipaba a las provincias y éstas a su vez a los municipios.

Como se recordará, el viernes los gobernadores y vicegobernadores mantuvieron encuentros en Buenos Aires y acordaron dos instancias para intentar frenar este ajuste: derogar el DNU por el Congreso o recurrir ante la Corte Suprema.

Fragilidad

En otro tramo del reportaje, Macri insistió en la fragilidad del sistema financiero y económico de la Argentina y sus consecuencias. "Estar expuesto a esa fragilidad hace que no tengas ninguna capacidad para defenderte de cualquier tormenta externa, mirá lo que nos pasó. Bueno, bienvenido para acelerar. Soy el primero que les digo a los argentinos siempre que moralmente no es aceptable para sostener un nivel de vida endeudar el país", aseguró.

"El estimado este año es que vamos a caer cerca de un punto. Pensemos que de los cuatro que veníamos creciendo solamente la sequía fueron menos dos, eso fue un golpe tremendo, y a la pérdida del crédito porque el riesgo país subió para el flujo de inversión", agregó, y sentenció que el año que viene "va a cambiar" la tendencia.