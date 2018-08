El Torneo Tarjeta Sol prosigue con varios enfrentamientos

20/08/2018 -

En las canchas de Lawn Tennis y Estrella Roja, continuará hoy el Torneo Tarjeta Sol, que hace disputar la Federación Santiagueña Amateur de Hockey Sobre Césped y Pista.

En cancha del Santiago Lawn Tennis Club se cumplirá la siguiente programación: 12.20, Ucse vs. Clodomira, en Intermedia; 13.20, Old Lions Rojo vs. Lawn Tennis, en Intermedia; 14.20, Old Lions Rojo vs. Lugus, en 5ª; 15.40, Mishqui Mayu vs. Lawn Tennis, en 5ª; 17, Lawn Tennis Rojo vs. Old Lions Azul, en 7ª; 18, Mishqui Mayu vs. Athenas, en 7ª.

En cancha de Estrella Roja se jugarán los siguientes partidos: 12, Lugus B vs. SEHC, en Intermedia; 14.30, Old Lions Azul vs. Central Córdoba, en Intermedia; 15.30, Casa del Docente vs. Old Lions Rojo, en 7ª; 16.30, Lawn Tennis Blanco vs. Central Córdoba, en 7ª; 17.30, Estrella Roja vs. Círculo SC, en Intermedia.