La NBA Santiagueña hará disputar cuatro encuentros

20/08/2018 -

Esta noche desde las 21.30, se jugarán cuatro partidos de la segunda rueda del Torneo Amateur de Ascenso, que organiza la NBA Santiagueña y auspicia Tarjeta Sol.

La programación es la siguiente: en Villa Mercedes, Los Globe Matar vs. Parque Sur; en Club Huaico Hondo, El Faro Repuestos vs. Coronel Borges B; en Mariano Moreno, Los Auris vs. San Roque; en Almirante Brown, Clasificados en Santiago.com vs. La Fusión.

El Tribunal de Disciplina informó que el jugador Roldán del equipo Warriors fue suspendido por tres fechas. Asimismo, citó al delegado de Saint Lomo.