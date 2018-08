20/08/2018 -

El mediocampista de Racing Club, Ricardo Centurión, resaltó anoche que el triunfo ante Vélez Sarsfield era necesario "para sumar confianza", de cara a los próximos compromisos que tendrá el equipo, sobre todo la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante River, en el Monumental el próximo jueves 30 de agosto.

"Teníamos que ganar para sumar confianza para llegar bien al fin de semana que viene y al partido con River. Vélez es un equipo con muchos jóvenes que juegan bien, en el segundo tiempo jugaron ellos y en el final encontramos el gol de ‘Pol’ (Fernández)", comentó el volante luego del triunfo por 2 a 0.

Después de la turbulenta semana que vivió por su comportamiento fuera de la cancha, Centurión volvió a ser titular y le agradeció el apoyo al público y al entrenador Eduardo Coudet.

"Estoy bien y más con la victoria. Todos saben lo que pasé y por suerte las cosas se fueron ordenando. El ‘Chacho’ me dio la chance de ser titular otra vez y la gente es fiel, me apoya siempre", resaltó el ex jugador de Boca Juniors.