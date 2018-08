Según su representante, Rossi está "molesto"

Fotos NO SE RINDE. Agustín Rossi trabaja para volver a tener una chance.

Esteban Andrada no necesitó más de cinco entrenamientos para quedarse con el lugar de Agustín Rossi. Fueron 51 partidos al hilo de titular, 31 goles en contra y el bicampeonato. Y casi que de un día para el otro perdió el puesto. ¿O ya lo había perdido antes? Lo cierto es que Rossi tomó la decisión de no bajar los brazos: no piensa en irse, se está armando un gimnasio en la casa para entrenar doble turno y a pesar de su repentina pérdida de la titularidad, quiere seguir peleándola.

"Está molesto, como cualquiera que pierde el puesto sin saber bien por qué. Siente que no tuvo errores puntuales o importantes. Seguirá entrenando a la espera de su chance. Agustín no perdió la confianza", le contó Miguel González, su representante, al diario Olé. Luego de casi un año y medio, el arquero de 22 años dejó de ser la primera opción para el DT. Pero Rossi no tomó decisiones en caliente y se inclinó por pelearla. "No se nos pasa por la cabeza dejar el club. Agustín tiene dos años más de contrato con una cláusula de salida de casi 15.000.000 de dólares, no es fácil ni barato llevárselo", contó González. Y agregó: "Me llamaron de Italia, Portugal y España por él, pero yo les comenté que Boca no está dispuesto a dejarlo y que Rossi tampoco busca irse".