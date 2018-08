La Liga de las Instituciones y su 7ª fecha

20/08/2018 -

CHOYA, Choya (C) Este miércoles rodará el esférico para la séptima fecha del torneo Aniversario de Frías que cuenta con la organización de la Liga de las Instituciones de esa ciudad. El estadio que recibirá las emociones será el Parque Municipal Friense.

Allí se medirán desde las 20: Tránsito vs. Polideportivo; Obras vs. Panaderos; Técnica vs. La Bio; Aoma vs. Comercio y Loma Negra vs. Bancarios. Tendrá la condición de libre el elenco de Policía.

Los juegos de la última jornada tuvieron los siguientes resultados: Bancarios 1, Uocra 0; Comercio 4, Policía 3; Técnica 5, Obras 4; Panaderos 2, Tránsito 0; Polideportivo 4, Aoma 1; Loma Negra 5, La Bio 3. En la cima continúa Obras con 15 unidades. Luego lo siguen Técnica 13; Panaderos y Comercio 12; entre otros.