Lali Espósito contó lo que vivió cuando fue a una comisaría

20/08/2018 -

La actriz y cantante, Lali Espósito, contó que vivió una lamentable situación cuando fue a una comisaría para hacer una denuncia. "Todas mis experiencias con la policía son polémicas. Me robaron y me crucé a una comisaría corriendo porque si, en ese momento, salía un patrullero probablemente agarraban a la moto que me había robado", comentó. "Pero el policía estaba muy atento a un póster de una supermodelo argentina muy famosa en vez de atender mi denuncia. Era un póster de Jésica Cirio", destacó.