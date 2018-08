Cardone confesó que hace dos años que no tiene sexo

20/08/2018 -

Daniela Cardoe reapareció en televisión y habló, como lo viene haciendo últimamente, sobre su intimidad. "Hace más de dos años que no tengo sexo y no me importa porque no tengo ganas", expresó en "Podemos Hablar" y sorprendió al resto de los invitados: Lali Espósito, Wisin, Ingrid Grudke, Federico D’Elia y Rodrigo Noya. "No soy de tener relaciones sexuales porque sí. No quiero involucrarme con nadie. Hay cosas más importantes. Son etapas", explicó la mamá de Brenda Gandini y nuera de Gonzalo Heredia.