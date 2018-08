Ariana lloró por la tragedia de Manchester

20/08/2018 -

Ariana Grande rompió en llanto durante una entrevista para Beats 1 en Apple Music al recordar el concierto de 2017 en la ciudad británica de Manchester, que dejó 22 víctimas y más de 100 heridos tras un ataque yahadista.

Durante una entrevista con Ebro Darden, la artista de 25 años dijo: "Quieres dar el ejemplo y seguir adelante. No debes tener miedo porque, por supuesto, eso es lo que quieren, y si les das eso, entonces han ganado", manifestó envuelta en llanto.

"La verdad, es aterrador ir a cualquier parte y mirar los lugares de manera distinta. No me gusta que la seguridad me acompañe a todos lados, me siento casi inhumana, rara, simplemente no me gusta", señaló.