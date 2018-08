Tartúfoli contó por qué Dady no está en Intrusos

20/08/2018 -

Augusto Tartúfoli se refirió a la conducción de "Intrusos" tras la licencia de Jorge Rial, y reveló por qué decidieron no poner a Dady Brieva como conductor suplente. "A Dady Brieva no quisieron ponerlo (en Intrusos) porque les iba a dar un perfil de conductor kirchnerista, todo esto fue un error más de la programación mediocre de América. Justo había estallado lo de los cuadernos y Dady es un tipo honesto en ese sentido ideológico", reveló el ex panelista de Intrusos en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Analizó el arribo de Moria al programa: "Jorge estaba permanentemente pendiente de su hija, íbamos al corte y hablaba con ella, a ver si estaba en el recreo. Cuando eso cambió obviamente le pegó y lo oscureció".