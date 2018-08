Calu Rivero fue a ver a Jey Mammón en el teatro y vivió un tenso momento

Fotos Calu fue entrevistada en el escenario.

Calu Rivero fue a ver la obra de teatro de Jey Mammón y el actor la invitó a subir al escenario para entrevistarla, junto con la sexóloga Alessandra Rampolla, sin imaginar que se iba a vivir un momento más que incómodo, por la intervención de una espectadora.

Jey le preguntó por su conflicto con Juan Darthés y la actriz se explayó: "El dolor modifica a las personas, es así. Yo cambié mucho, me volví una persona mucho más contenida y lo digo con mucha pena, perdí mucha gracia, perdí espontaneidad. La estoy recuperando y estoy haciendo un trabajo muy fuerte para volver a mí. Hace cinco años que hago terapia".

Y celebró el haberse animado a hablar: "Ir al frente no tuvo más que positivismo y luz, me sanó. Yo siempre digo que hablar sana, no hay otra forma".

"Él me decía que no lo iba a hacer más y lo volvía a hacer. Eso también te confunde. Yo soy una persona que confío y cuando me decís no lo hago más', yo confío en que no lo vas a hacer más. Y lo volvés a hacer, bajo la lente, la cámara y toda la gente que está ahí", agregó.

En ese momento, una espectadora pidió la palabra y Jey se la dio: "Un chiste. Me vine a reír acá. Quiero que me cuenten un chiste".

Rápido de reflejos, Jey salió a responder: "Nosotros hacemos un espectáculo de una hora y media, y yo escuché muchas risas. Pero te invito a que vengas otro día, cuando venga un invitado, por ahí, con el que hablemos otras cosas y te puedas cagar de risa. A mí me queda clarísimo lo que les pasa a algunos. Incomoda, hay gente que cree, hay que gente que no... pero vamos por un mundo mejor con las mujeres".

Cuando salió del teatro, Calu fue entrevistada y desde atrás, la misma mujer que habló en la sala, gritó: “Malísimo, malísimo. Aburrido".