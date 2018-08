VIDEO | Veían un partido en el bar y alguien puso un canal porno

Hoy 16:27 -

Los hinchas del Bristol Rovers del Reino Unido, vivieron una situación insólita en el bar del club cuando se disponían a disfrutar la retransmisión de un partido de su equipo. En lugar de eso, terminaron viendo un canal porno.

Según consignan medios locales, en el televisor se sintonizó el canal de películas para adultos Babestation. Los mayores presentes, se molestaron porque había niños en el lugar también que se disponían a disfrutar del partido.

El club debió emitir un comunicado para explicar que el incidente ocurrió luego de que alguien "usara un dispositivo remoto universal para alterar la salida de la señal de televisión". Este dispositivo, viene incorporado en los teléfonos inteligentes.

La gerencia del Bristol Rovers informó que "el suceso está siendo investigado".

Los testigos de inmediato comenzaron a registrar con fotos y videos lo sucedido. Este material, no demoró en hacerse viral en las redes y generó la indignación de los usuarios, principalmente por la presencia de menores en el lugar.

@FootyAccums someone put babestation on at half time at Bristol Rovers #UTG pic.twitter.com/L9jxBJiUU5

someone got hold of the tv remote for @Official_BRFC’s big screen in the bar and switched it from sky sports news to babestation



i love this club pic.twitter.com/L1E36AJOCs