CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Agosto de 2018
Por El Liberal
21/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIAS DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONIA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL ARGENTINO VS. GÜEMES
CANAL 4
13.30 FOLCLUB
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 EXPRESS AMATEUR
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.46 SR. MAGOO
08.29 CORRIENDO CON EL CORAZÓN
10.31 SIETE AÑOS EN EL TIBET
12.39 HOMBRES DE NEGRO
14.58 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS
16.52 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
18.36 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. ESCAPE DE CIUDAD GÓTICA
19.56 HOMBRES DE NEGRO
22.00 SIETE AÑOS EN EL TIBET
TCM
08.40 LA NIÑERA
09.05 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.45 LA NIÑERA
11.35 PATOAVENTURAS, LA PELÍCULA. EL TESORO DE LA LÁMPARA PERDIDA
12.54 OLIVER TWIST
15.21 KARATE KID
17.40 ESCAPE A LA VICTORIA
19.50 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA
22.00 TANGO Y CASH
23.53 EL ESPECIALISTA
TNT
06.00 SOCIOS POR ACCIDENTE
06.14 PAUL
08.04 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA
10.19 LOS ROMPEBODAS
12.32 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
15.35 EL IMPLACABLE
17.34 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
20.14 CELULAR
22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
00.12 LA TEORÍA DEL TODO
SPACE
06.00 LA REVOLUCIÓN DE LAS RATAS
07.38 EMPERADOR
09.48 CIUDAD EN LLAMAS
11.32 CUANDO UN EXTRANO LLAMA
13.18 MAR NEGRO
15.34 FURIA EN DOS RUEDAS
17.14 LA GRAN ESTAFA
19.32 LA NUEVA GRAN ESTAFA
22.00 EL BUENO, EL MALO, EL LOCO
CINECANAL
10.00 TORTUGA CONTRA LIEBRE
11.05 ERNEST ET CELESTINE
12.30 PETER PAN
14.22 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
15.57 EL DESCANSO
18.22 PADRE SOLTERO
20.07 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
22.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS
00.27 THE BELKO EXPERIMENT
02.02 SILENCIO
04.40 LA REENCARNACIÓN
SONY
09.15 BLACK-ISH
09.45 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
13.25 SIRENA
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 HOMBRES DE NEGRO 3
22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
00.00 RESIDENT EVIL
A DÓNDE IR
PARQUE AGUIRRE
EL SÁBADO 25, COMO PARTE DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ LA ANIMADORA INFANTIL “PANAM”. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTETO), Y MISHQUI VACILÓN. ENTRADA: GRATIS.
NODO TECNOLÓGICO
+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN DEL ‘POLACO’.
+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.
+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
21/08- 22/08 16:30 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
21/08 - 22/08 21:15 (Cast)
MELAGODÓN (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY AL 22/08 18:40 (Cast)
EL AMOR MENOS PENSADO
(2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
21/08 - 22/08 19:35 (Cast) 22:20
(Cast)
MELAGODÓN (2D):
TERROR (13 años)
21/08 - 22/08 20:15 (Cast) 22:40
(Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
21/08- 22/08 16:05 (Cast) 18:10
(Cast)
LA PEQUEÑA TRAVIESA
(2D):
INFANTIL,FAMILIAR (ATP)
21/08- 22/08 16:15 (Cast) 18:20
(Cast)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
20/08 14:15 (Cast) 16:55 (Cast)
21/08- 22/08 16:55 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
21/08 - 22/08 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
21/08 - 22/08 20:30 (Cast) 22:30
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
MI OBRA MAESTRA APTA 13
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30- 22:40
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 20:10-
CASTELLANO 3D 17:25-
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:30
CASTELLANO 3D 19:50
SUBTITULADA 2D 22:30-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDAS
CASTELLANO 2D 18:00