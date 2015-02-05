CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 21 de Agosto de 2018

21/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIAS DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONIA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL ARGENTINO VS. GÜEMES

 

CANAL 4

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EXPRESS AMATEUR

23.00 EL MIRADOR

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.46 SR. MAGOO

08.29 CORRIENDO CON EL CORAZÓN

10.31 SIETE AÑOS EN EL TIBET

12.39 HOMBRES DE NEGRO

14.58 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS

16.52 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

18.36 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. ESCAPE DE CIUDAD GÓTICA

19.56 HOMBRES DE NEGRO

22.00 SIETE AÑOS EN EL TIBET

 

TCM

08.40 LA NIÑERA

09.05 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.45 LA NIÑERA

11.35 PATOAVENTURAS, LA PELÍCULA. EL TESORO DE LA LÁMPARA PERDIDA

12.54 OLIVER TWIST

15.21 KARATE KID

17.40 ESCAPE A LA VICTORIA

19.50 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA

22.00 TANGO Y CASH

23.53 EL ESPECIALISTA

 

TNT

06.00 SOCIOS POR ACCIDENTE

06.14 PAUL

08.04 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

10.19 LOS ROMPEBODAS

12.32 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

15.35 EL IMPLACABLE

17.34 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

20.14 CELULAR

22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

00.12 LA TEORÍA DEL TODO

 

SPACE

06.00 LA REVOLUCIÓN DE LAS RATAS

07.38 EMPERADOR

09.48 CIUDAD EN LLAMAS

11.32 CUANDO UN EXTRANO LLAMA

13.18 MAR NEGRO

15.34 FURIA EN DOS RUEDAS

17.14 LA GRAN ESTAFA

19.32 LA NUEVA GRAN ESTAFA

22.00 EL BUENO, EL MALO, EL LOCO

 

CINECANAL

10.00 TORTUGA CONTRA LIEBRE

11.05 ERNEST ET CELESTINE

12.30 PETER PAN

14.22 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

15.57 EL DESCANSO

18.22 PADRE SOLTERO

20.07 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

22.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS

00.27 THE BELKO EXPERIMENT

02.02 SILENCIO

04.40 LA REENCARNACIÓN

 

SONY

09.15 BLACK-ISH

09.45 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

13.25 SIRENA

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 HOMBRES DE NEGRO 3

22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

00.00 RESIDENT EVIL

 

A DÓNDE IR

PARQUE AGUIRRE

EL SÁBADO 25, COMO PARTE DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA DEL NIÑO, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ LA ANIMADORA INFANTIL “PANAM”. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

 

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ (QUINTETO), Y MISHQUI VACILÓN. ENTRADA: GRATIS.

 

NODO TECNOLÓGICO

+ ESTE VIERNES 31, ACTUACIÓN DEL ‘POLACO’.

+ SÁBADO 1º DE SEPTIEMBRE, LOS AUTÉNTICOS DECADENTES.

+ DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE, DÚO COPLANACU. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

 

MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA  LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.

 

CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

21/08- 22/08 16:30 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

21/08 - 22/08 21:15 (Cast)

MELAGODÓN (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY AL 22/08 18:40 (Cast)

EL AMOR MENOS PENSADO

(2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

21/08 - 22/08 19:35 (Cast) 22:20

(Cast)

MELAGODÓN (2D):

TERROR (13 años)

21/08 - 22/08 20:15 (Cast) 22:40

(Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

21/08- 22/08 16:05 (Cast) 18:10

(Cast)

LA PEQUEÑA TRAVIESA

(2D):

INFANTIL,FAMILIAR (ATP)

21/08- 22/08 16:15 (Cast) 18:20

(Cast)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

20/08 14:15 (Cast) 16:55 (Cast)

21/08- 22/08 16:55 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

21/08 - 22/08 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

21/08 - 22/08 20:30 (Cast) 22:30

(Subt)

HÍPER LIBERTAD

MI OBRA MAESTRA APTA 13

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30- 22:40

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 20:10-

CASTELLANO 3D 17:25-

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:30

CASTELLANO 3D 19:50

SUBTITULADA 2D 22:30-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDAS

CASTELLANO 2D 18:00


 
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