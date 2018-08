Víctor Blanco bajó los decibeles de su polémica con Ricardo Centurión

Fotos ACLARACIÓN. El presidente Víctor Blanco aseguró que no tiene ningún problema con Centurión y que el tema está terminado.

21/08/2018 -

El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, intentó bajarle los decibeles a las polémicas declaraciones que realizó en contra del delantero Ricardo Centurión, quien habría concurrido en estado ebriedad al entrenamiento del pasado sábado 18, un día antes del partido frente a Atlético Tucumán.

"Yo creo que fue un problema que tuvo más trascendencia de lo que fue. Esto se habló al mediodía y a la tarde quedó todo aclarado. Fue un episodio que empezó y terminó ese mismo día. Racing se manejó muy bien. Ahora hay que mirar para adelante y no quedarnos en cosas chicas", expresó Blanco en diálogo con La Oral Deportiva (AM 6.30).

El dirigente dejó en claro que no desea continuar refiriéndose a lo ocurrido. "No tengo ningún problema (con Centurión). Si tengo que charla, charlo. Es un tema terminado. No sé por qué le seguimos dando más vueltas a esto", declaró.

Por otra parte, el presidente de la "Academia" se refirió al próximo cruce con River por la vuelta de los octavos de final de la Libertadores: "Va a ser complejo para los dos equipos. Si pudiera elegir, no quiero a ningún equipo argentino salvo en la final. Pero estamos en condiciones de pelear".

El plantel de Racing se entrenó ayer en un clima de optimismo generalizado, tras la clara victoria obtenida ante Vélez, en el "Cilindro" de Avellaneda.

Los dirigidos por el "Cacho" Coudet ya están con la mente puesta en el partido del próximo fin de semana ante Patronato, pero también le apuntan a la revancha de octavos de final de Copa Libertadores frente a River.