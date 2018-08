Jara: "Así va a ser difícil ganar de nuevo una Copa"

Fotos POSICIÓN. Jara fue uno de los pocos jugadores que hablaron al final del partido y no dudó en cuestionar a Boca.

La derrota ante Estudiantes de La Plata en la cancha de Quilmes golpeó fuerte al plantel del Xeneize que ahora deberá recuperarse lo más pronto posible para volver a la victoria. Y uno de los jugadores que tiró una frase que reflejó el estado de ánimo del equipo fue el defensor Leonardo Jara.





¿Qué dijo después de la caída ante el "Pincha"?

"Jugamos a lo que quería Estudiantes, al pelotazo. Así va a ser difícil ganar de nuevo una Copa", se quejó el lateral por derecha como para pintar una realidad a la que le debería cambiar Boca en los próximos días y partidos.

Sobre el desarrollo del juego ante el "Pincha", Jara insistió: "Sabíamos que Estudiantes iba a proponer el pelotazo y buscar la segunda pelota. No supimos contrarrestarlo, entramos en el juego de ellos y por eso se llevaron los tres puntos".

"Tenemos que jugar de local y visitante de la misma manera, tratar de salir jugando que es lo que proponemos de local. Por ahí hoy la cancha no ayudó pero igual tenemos que intentar un poco más", destacó el ex futbolista de Estudiantes.





Mauro Zárate

Otro de los que habló fue el delantero Mauro Zárate, único atacante desde el inicio del partido ante Estudiantes.

"No vinimos a perder la punta acá, buscábamos otro resultado. Nos vamos con mucha bronca", resaltó el atacante en rueda de prensa.

Y siguió: "Por momentos intentamos, tratamos, por momentos salió y por momentos no. No pudimos convertir las dos del primer tiempo que no fueron claras, pero no lo hicimos. Sabíamos que era un partido dificil, de luchar. Hicieron un partido inteligente, supieron jugar con la ventaja".

Zárate sostuvo que "no es excusa el viaje a Europa" que viene de realizar Boca en el amistoso con Barcelona, por el Trofeo Joan Gamper.

"No pasó por ahí la derrota, fue difícil romper el esquema de Estudiantes", afirmó.